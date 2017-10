Düsseldorf - Am Freitag hat die Zentralregierung Spaniens basierend auf Artikel 155 die Kontrolle über die Region Katalonien übernommen und vorgezogene Neuwahlen für den 21. Dezember angesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zeitgleich habe das regionale Parlament die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien beschlossen und wolle eine eigene Verfassung ausarbeiten. Damit dürften die Spannungen in Spanien weiter anhalten. Die Gefahr einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Aktivität habe deutlich zugenommen.

