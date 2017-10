Frankfurt - Seit über zwei Jahren kauft die Europäische Zentralbank (EZB) nunmehr bereits im großen Stil Anleihen auf, so die Experten von Union Investment.Neben Staatsanleihen hätten die Währungshüter auch Unternehmenspapiere und Covered Bonds im Wert von über 2 Billionen Euro erworben. Am Donnerstag sei nun beschlossen worden, die Käufe um weitere neun Monate zu verlängern. Ab Januar 2018 würden die Notenbanker jedoch monatlich nur noch 30 statt wie bisher 60 Milliarden Euro ankaufen. Die EZB behalte sich vor, das Programm danach erneut zu verlängern oder - wenn nötig - wieder aufzustocken. Damit komme es also nicht zu einer schnellen Wende in der Geldpolitik. Vielmehr würden die Notenbanker sehr behutsam vorgehen und möchten eine verschnupfte Marktreaktion, wie sie es seiner Zeit in den USA gegeben habe, in jedem Fall vermeiden. Damals sei es innerhalb kurzer Zeit zu deutlich steigenden Renditen gekommen. Dies sei nun nicht zu erwarten, denn die EZB werde auch die Beträge aus fällig werdenden Anleihen wieder reinvestieren. Anleger, die gehofft hätten, dass ein Ende des Niedrigzinsumfeldes bevorstehe, müssten sich weiter gedulden.

