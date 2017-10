Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat am Freitag nochmals zugelegt und im Hoch bei 162,48 notiert, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild sei durchwachsen. Der MACD steige zwar wieder an, jedoch liege die Stochastik noch unterhalb seiner Signallinie und der ADX gebe auf niedrigem Niveau weiter nach. Die Widerstände seien an der 200-Tagelinie bei 162,51 und bei 162,77/78 zu lokalisieren. Als Unterstützung seien die Marken 161,63, 160,76 und 160,24 zu nennen. Die stärksten Impulse dürfte die FED-Notenbanksitzung am kommenden Mittwoch liefern. Zudem könnten neue Meldungen über die FED-Nachfolge den Bund-Future ausbremsen. Die Trading-Range liege zwischen 161,90 und 163,00.

