Das vom Münchner Ifo Institut erhobene Beschäftigungsbarometer ist im Oktober auf 112,0 (September: 112,3) gesunken. "Der leichte Rückgang ist nur auf die Dienstleister zurückzuführen. Die Bereitschaft der Unternehmen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, ist weiter sehr hoch", teilten die Konjunkturforscher mit. Laut Ifo ist das Barometer in allen Sektoren mit Ausnahme des Dienstleistungssektors gestiegen.

Wie schon in den Vormonaten waren es in der Industrie vor allem die Unternehmen aus Elektrotechnik und Maschinenbau, die die Beschäftigung vorantrieben. Auch im Groß- und Einzelhandel planten die Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen. "Die Bauunternehmer stoßen beim Beschäftigungsaufbau nach und nach an ihre Grenzen. Inzwischen meldet fast jeder fünfte Bauunternehmer Probleme bei der Besetzung von offenen Stellen", meldet das Ifo-Institut.

