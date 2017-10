Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts013/30.10.2017/11:00) - thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Das Technologie-Know-how der internationalen Mitarbeiter ist die Basis für den Erfolg des Unternehmens. Dementsprechend sieht thyssenkrupp Kompetenz und Kreativität als Katalysator für Fortschritt und Wachstum. Gezielte Lerninitiativen am Arbeitsplatz stärken dabei den strategischen, kulturellen und operativen Wandel. getAbstract ist Teil der Produktlandschaft der thyssenkrupp Academy und wird im HR Campus eingesetzt. Ziel der Kooperation ist es, Inhalte zu entwickeln, die für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche nutzbar sind und die dazu beitragen, Mitarbeiter weltweit zu verbinden. Die getAbstract Lern-Plattform ist maßgeschneidert für thyssenkrupp: Die inhaltlich hochwertigen, thematisch abgestimmten Sachbuchzusammenfassungen sind die ideale Ergänzung zu anderen Lernformaten. Hand in Hand: die thyssenkrupp Academy und getAbstract Die thyssenkrupp Academy bietet den Mitarbeitern Programme zur Vermittlung von modernstem Know-how und Methoden, die die strategische Entwicklung von thyssenkrupp weltweit unterstützen. getAbstract bietet der Academy eine Möglichkeit, ihre Aktivitäten im Bereich Lernen und Transformation zu komplementieren und nachhaltigen Wandel zu fördern, zum Beispiel durch höhere Lerngeschwindigkeit sowie bessere Erreichbarkeit und Einbindung der thyssenkrupp-Mitarbeiter. Lernhindernisse werden reduziert, Lernen wird überall möglich. Mit Unterstützung der getAbstract Learning-Consultants gestalten die HR-Mitarbeiter ihren Lernprozess selbst und entdecken aktiv Potenziale für sich und ihre Geschäftseinheit. "Lernen im Arbeitsalltag heißt, als Unternehmen permanent neuen Herausforderungen zu begegnen, Strategien zu überdenken, Geschäftsprozesse neu auszurichten und persönliches Verhalten anzupassen", weiß Dr. Detlef Hunsdiek, Head of Corporate Function People Development & Executives Management bei thyssenkrupp. "Mit getAbstract kann Lernen für unsere globale HR-Community zugänglich gemacht werden und so Teil des Arbeitsalltags sein." Die Lernkultur von thyssenkrupp setzt auf praxisnahe Wissensaufnahme, anwendbare Ergebnisse und eine globale Vernetzung. Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Unternehmens spielen virtuelle Formate eine immer stärkere Rolle. getAbstract macht relevante Inhalte digital und jederzeit zugänglich. Netzwerkforum "Personalentwicklung und Lernkultur in Zeiten digitalen Wandels" Am 20. Oktober 2017 lud getAbstract gemeinsam mit dem HR Campus der thyssenkrupp Academy HR-Mitarbeiter ein, im Quartier in Essen an Impulsvorträgen zu Themen wie digitale Transformation und neue Lernkultur teilzunehmen. Es bot sich die Möglichkeit zur Diskussion unter Experten und zum Vernetzen mit HR-Professionals diverser Unternehmen: Nora Schoenthal (Henkel AG), Michael Wohlstein (Paul Hartmann AG) und Frank Fischer (thyssenkrupp AG) sorgten mit Beispielen aus der Praxis für spannende Einblicke. Die Beiträge deckten ein großes Spektrum von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden ab. Bildmaterial in hoher Auflösung: https://www.getabstract.com/m-img/thyssenkrupp%20Quartier.jpg https://www.getabstract.com/m-img/thyssenkrupp%20Academy.jpg Meldung als PDF: https://www.getabstract.com/m-img/301017_thyssenkrupp.pdf Über Thyssenkrupp thyssenkrupp ist ein Industrie- und Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für unseren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Eur. Über getAbstract getAbstract wurde 1999 in Luzern (CH) gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Sachbuchzusammenfassungen. Wir vermitteln das Wesentliche jedes Buches in eingängigen Kurztexten und unterstützen damit Millionen Nutzer bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Bibliothek enthält mehr als 15 000 Zusammenfassungen in sieben Sprachen. In Kooperation mit über 600 Verlagspartnern bieten wir das Neueste und Beste aus Bereichen wie Wirtschaft, Mitarbeiterführung, Innovation, Zeitmanagement, Gesundheit & Wohlbefinden, Kreativität. In Miami (USA) befindet sich unsere Auslandsniederlassung. https://www.getabstract.com/de https://www.linkedin.com/company/getabstract https://www.xing.com/company/getabstract https://www.facebook.com/getAbstract https://www.instagram.com/getabstractofficial Pressekontakt: Ramona Hiess Tel.: +41 41 367 51 68 E-Mail: pr@getAbstract.com (Ende) Aussender: getAbstract AG Ansprechpartner: Ramona Hiess Tel.: +41 41 367 51 68 E-Mail: pr@getAbstract.com Website: www.getAbstract.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171030013

