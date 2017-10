Hamburg (ots) - Deutschland gilt als Land der Sparer. Zwar halten die Bundesbürger trotz Niedrigzinsphase mehrheitlich am Spargedanken fest und legen ihr Geld unter anderem in Form von Festgeld an. Ein genauer Blick auf das Anlageverhalten verrät jedoch: Deutsche lassen sich laut einer aktuellen Postbank-Umfrage Erträge von 20 bis 30 Milliarden Euro jährlich entgehen, indem sie ihr Geld auf dem Girokonto behalten oder zu Hause verwahren. Mithilfe von Zinsportalen wie ZINSPILOT und SAVEDO können Anleger eine deutlich höhere Rendite erzielen und mehr Rücklagen für die Zukunft aufbauen.



Studie zum Weltspartag untersucht Sparverhalten der Deutschen



Warum sparen die Deutschen? Pünktlich zum heutigen Weltspartag ist die Postbank dieser Frage nachgegangen und hat in einer repräsentativen Umfrage 1.001 Bundesbürger interviewt. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten baut sich Rücklagen für die Zukunft auf (55 Prozent) oder spart auf größere Anschaffungen (49 Prozent). Ein Drittel (33 Prozent) spart Geld, um es später den Kindern oder Enkeln zu geben, und 30 Prozent sagen: "Ich habe es so gelernt". Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, dass sie Zinserträge erwirtschaften wollen.



Zinsportale bieten mehr als doppelt so hohe Zinsen wie Onlinebanken



Im Vergleich zu deutschen Onlinebanken bekommen Anleger bei ZINSPILOT deutlich höhere Zinsen für alle Laufzeiten. So erhalten sie für ein Festgeld mit einer Laufzeit von sechs Monaten durchschnittlich 0,69 Prozent Zinsen, für 24 Monate 0,98 Prozent und für 60 Monate einen Durchschnittszins von 1,43 Prozent. Ein Festgeld mit einer Laufzeit von 48 Monaten erzielt für ZINSPILOT-Kunden im Schnitt beispielsweise 1,50 Prozent Zinsen. Demgegenüber sind bei Onlinebanken die Zinsen für Festgeld aller Laufzeiten wesentlich niedriger. Die Banken zahlen im Direktabschluss lediglich 0,67 Prozent Zinsen auf Festgeld für diese Laufzeit. Das ergibt einen Zinsvorsprung von 124 Prozent für ZINSPILOT.



Bei Savedo sind renditeorientierte Anleger ebenfalls gut aufgestellt. Schon mit kurzen Laufzeiten können sie höhere Zinsen erzielen. Für ein zwölfmonatiges Festgeld bietet Savedo mit durchschnittlich 0,76 Prozent mehr als zweimal so viel Zinsen wie eine Onlinebank. Mit 0,87 Prozent für 24 Monate, 1,11 Prozent für 36 Monate, 1,24 Prozent für 48 Monate und 1,32 Prozent für 60 Monate liegt der Durchschnittszins bei Savedo auch für alle anderen Laufzeiten rund 80 Prozent höher als bei Onlinebanken.



