Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) verstärkt ihre Marktposition in Bosnien-Herzegowina. Die Assekuranz erwirbt 100 Prozent an der Merkur Osiguranje d.d., einer Tochter der Merkur International Holding AG. Der Kaufvertrag sei heute, Montag, unterzeichnet worden, teilte die VIG in einer Aussendung mit. Die lokalen ...

