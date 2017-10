BERLIN (dpa-AFX) - Unabhängig vom ungelösten Dissens in der Klima- und Zuwanderungspolitik haben die Jamaika-Unterhändler die Suche nach Gemeinsamkeiten für eine schwarz-gelb-grüne Regierung fortgesetzt. Die Stimmung bei den Beratungen hinter verschlossener Tür sei beim Themenkomplex "Bildung, Forschung, Innovation, Digitales und Medien" gut und sachlich gewesen, hieß es am Montag in Teilnehmerkreisen. Es habe viele Übereinstimmungen gegeben. Konkrete Details über die Ergebnisse der Beratungen wurden zunächst nicht bekannt./rm/bk/ted/hrz/DP/zb

