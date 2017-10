Frankfurt - Dass die EZB auf ihrer Sitzung am 26. Oktober die Halbierung der monatlichen Anleihekäufe ab Januar auf 30 Milliarden Euro angekündigt hat, war so erwartet worden, so die Deutsche Börse AG.Überrascht habe allerdings, dass immer noch kein Termin für ein Ende des Kaufprogramm genannt worden sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...