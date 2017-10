Liebe Leser,

die Amazon-Aktie preschte am Freitag zur Börseneröffnung in den USA mit einem starken Up-Gap nach oben, nachdem das Unternehmen die Quartalsergebnisse per drittes Quartal am Donnerstagabend veröffentlicht hatte. Sie setzte ihren Trend damit fort und schloss die vergangene Woche bei 1.100 US-Dollar je Aktie ab. Ein charttechnischer Impuls könnte sich weiterhin ereignen, denn die Aktie nähert sich nun einer technisch relevanten Trendlinie, die den aktuellen sekundären und aufwärts ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...