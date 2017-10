Liebe Trader,

Zwischen September und letzter Woche hielt sich das Wertpapier der Deutschen Bank in einer kurzzeitigen Erholungsbewegung auf und legte an eine mittelfristig entscheidende Hürde zu. Vergangene Handelswoche prallte die Aktie von dort aus zur Unterseite ab und beschleunigte ihre Abwärtsbewegung nach dem EZB-Zinsentscheid sogar noch. Dabei durchbrach das Papier im Freitagshandel den jüngsten Aufwärtstrend. Damit steigt nun die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Abverkauf der Deutschen Bank-Aktie zurück auf die Jahrestiefs bei 13,11 Euro merklich an und kann für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen herangezogen werden.

Short-Chance:

Solange sich die Kursnotierungen der Deutschen Bank noch oberhalb der Marke von rund 14,00 Euro aufhalten, ist zunächst eine Seitwärtskonsolidierung mit leicht steigender Tendenz zu favorisieren. Ein Bruch dieses Niveaus führt hingegen in einen direkten Abverkauf auf zunächst 13,50 Euro. Darunter ist mit einem Kursrückgang auf die Septembertiefs bei 13,11 Euro auszugehen und kann über entsprechende Short-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung ist zunächst nicht tiefer als 14,50 Euro anzusetzen, aber stetig nachzuziehen. Eine merkliche Entspannung des bisherigen Chartbildes ergibt sich hingegen erst bei Kursnotierungen oberhalb von 15,50 Euro - in diesem Fall könnten Bullen versuchen den seit Mai bestehenden Abwärtstrend zu durchdringen und weitere Kursgewinne an 16,90 Euro zu etablieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 14,00 Euro

Kursziel: 13,50 / 13,11 Euro

Stopp: > 14,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 14,17 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

