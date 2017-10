Mainz (ots) -



ab Sonntag, 5. November 2017, 21.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlungen



"Bauerfeind - Die Leseshow" heißt die neue Sendung mit Katrin Bauerfeind in 3sat: Die Moderatorin und ihre jeweils zwei Gäste lesen vor - und zwar nicht nur aus Büchern, sondern aus allem, was Unterhaltung bringt. Vom literarischen Werk und der Gebrauchsanleitung bis zur WhatsApp-Nachricht ist alles dabei. Ab Sonntag, 5. November, 21.00 Uhr, gibt es das neue Format "Bauerfeind - Die Leseshow" aus dem ewerk in Berlin zu sehen. Bei den Abenden zwischen Comedy und Literatur, Lesung und Late-Night-Show sind Bjarne Mädel, Cordula Stratmann, Klaas Heufer-Umlauf, Katharina Thalbach, Max Giermann, Tim Mälzer, Jeannine Michaelsen und Kim Anneke Sarnau mit dabei.



Was passiert, wenn man den Schlussdialog aus "Casablanca" mit vertauschten Rollen liest? Wie klingt die Regierungserklärung auf Schwäbisch? Kann man Tinder-Chats von "Rosamunde Pilcher"-Dialogen unterscheiden? Antworten gibt es in Katrin Bauerfeinds neuer Show. Doch auch für Max Frischs Sicht auf die Frauen und für "Fifty Shades of Grey" ist Platz. Ganz egal ob Songtexte, Tweets, Hatemails, Liebesbriefe, Beipackzettel, Tagebucheinträge oder gar Literatur: Hauptsache, es ist unterhaltsam, lustig, spannend, emotional und kann vorgelesen werden.



Die Sendetermine im Überblick:



Sonntag, 5. November 2017, 21.00 Uhr, mit Bjarne Mädel und Anneke Kim Sarnau



Sonntag, 12. November 2017, 21.00 Uhr, mit Max Giermann und Katharina Thalbach



Sonntag, 3. Dezember 2017, 21.00 Uhr, mit Tim Mälzer und Jeannine Michaelsen



Samstag, 30. Dezember 2017, 22.45 Uhr, mit Klaas Heufer-Umlauf und Cordula Stratmann



