FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den enttäuschenden Zahlen für das dritte Quartal dürfte die Deutsche Bank im Gesamtjahr 2017 schwache Ergebnisse ausweisen. Dazu würden auch die vom Management für das vierte Quartal in Aussicht gestellten hohen Restrukturierungsbelastungen beitragen, schreibt Fitch Ratings.

Die Deutsche Bank bekomme ein schwaches Handelsumfeld stärker als ihre Wettbewerber zu spüren, urteilen die Analysten. Sie verweisen darauf, dass der Bereich Fixed Income and Currency (FIC) einen relativ größeren Anteil am Ergebnis habe. Außerdem fehle der Bank eine starke Gewinnquelle außerhalb des volatileren Corporate and Investment Banking (CIB). Schließlich führen die Analysten das im Vergleich zu den USA ungünstigere Zinsklima in Europa an.

Die Ratingagentur Fitch hatte die Bonitätsnote der Deutschen Bank Ende September um eine Stufe auf BBB+ von A- gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

Die Agentur begründete die Abstufung mit dem kontinuierlichen Druck auf die Ergebnisse der Bank, gepaart mit der sich hinziehenden Implementierung der Strategie. "Wir gehen nicht länger davon aus, dass die Erträge klare Hinweise auf eine Erholung dieses Jahr zeigen und wir erwarten, dass weitere notwendige Restrukturierungskosten das Nettoergebnis belasten werden", schrieben die Analysten von Fitch seinerzeit. Im Vergleich zu anderen globalen Banken habe die Deutsche Bank einen weiteren Weg bei der Restrukturierung vor sich.

October 30, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)

