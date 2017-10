St. Leon-Rot (ots) - Der Markt für medizinischen Cannabis ist in Europa aufgrund steigender Akzeptanz auf dem Vormarsch. Spektrum Cannabis GmbH ("Spektrum Cannabis") und dessen Mutterunternehmen Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) treiben die Entwicklung maßgeblich und setzen in Europas Schlüsselmarkt Deutschland auf medizinische Aufklärung.



"In Deutschland verschreiben Ärzte medizinischen Cannabis und entscheiden, ob synthetische Produkte, Cannabisblüten oder Extrakte zum Einsatz kommen. Daher liegt unser Fokus auf den Ärzten", sagt Dr. Pierre Debs, Geschäftsführer von Spektrum Cannabis. "Anders als in Kanada sind deutsche Ärzte damit finale Entscheider, welches Produkt verwendet wird. Allerdings ist ihr Wissen um medizinischen Cannabis heute noch sehr begrenzt. Sie brauchen daher Unterstützung."



Dies wurde unlängst durch eine Präsentation von Spektrum Cannabis beim renommierten Schmerzkongress in Mannheim (11. Bis 14. Oktober, 2017) unterstrichen. Rund 2500 Ärzte treffen sich hier jedes Jahr um neueste Entwicklungen in der Schmerzbehandlung zu erörtern - dieses Jahr u.a. auch zum Thema "Cannabinoide in der Schmerztherapie - klinische Erfahrungen und Perspektiven aus Kanada". In die Thematik eingeführt hatte Dr. Pierre Debs, selbst Stammzellenbiologe, mit einer Präsentation über die Funktion und Bedeutung des menschlichen Endocannabinoid-Systems. Danach folgten rund dreihundert Mediziner den Ausführungen des kanadischen Cannabis-Experten Dr. Danial Schecter, Mitbegründer der mit 22 Kliniken größten Cannabis-Klinik in Kanada, der Canadian Cannabinoid Medical Clinic (CMC).



"Die Diskussion zeigte, dass Ärzte heute noch viele grundlegende Fragen haben", sagt Dr. Debs. Welche Cannabissorte für welche Indikation? Welche Anwendungen sind relevantesten? Was sind die Vorzüge von Blüten gegenüber synthetischen Substanzen? "Wir können unsere Erfahrungen aus Kanada nutzbar machen und diese deutschen Ärzten anbieten", so Dr. Debs.



Als eine der führenden und erfahrensten Unternehmen beim Anbau von medizinischem Cannabis sind Canopy Growth und seine deutsche Tochter Spektrum Cannabis aktiv an der medizinischen Weiterbildung von Ärzten bezüglich dessen Anwendung beteiligt. "Unser Team verfügt über wissenschaftliche Expertise in der Cannabismedizin", fügt Dr. Debs an. "Als treibende Kraft im deutschen Markt unterstützen wir die ständig zunehmende und innovative Forschung der Wirkung von Cannabis im klinischen Umfeld".



Über Spektrum Cannabis GmbH



Die Spektrum Cannabis GmbH ist die Tochter des kanadischen börsennotierten Unternehmens Canopy Growth Corporation - einem der größten Herstellern von Cannabis weltweit - und als Importeur, Hersteller und Großhändler von hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten durch das Bundesgesundheitsministerium lizensiert. Spektrum Cannabis ist GMP-zertifiziert, verfügt über die bisher einzige Herstellerlizenz in Deutschland und operiert unter entsprechend strengen Richtlinien. Die vertriebenen Erzeugnisse basieren auf einer langen Tradition der Nutzung von Cannabis als Heilpflanze sowie neuesten Erkenntnissen der Cannabinoid-Forschung. Seit 2016 liefert die Spektrum Cannabis GmbH Cannabisblüten höchster Qualität an deutsche Apotheken. Im Unternehmen wird ein besonderer Wert auf wissenschaftliche Expertise und Erfahrung im Bereich der Herstellung und Anwendung von medizinischem Cannabis gelegt. Das Team hat fundierte Forschungserfahrung und verfügt über spezifisches Fachwissen z. B. über das Endocannabinoid-System, die Biologie, Pharmakologie und die Wirkungsweise von medizinischem Cannabis. Ein weitreichendes Netzwerk von Experten und deren langjährige klinische Erfahrung in der Anwendung von Cannabis in der Medizin ermöglicht es, Ärzten und Apothekern in Deutschland relevantes Wissen aus Ländern wie den USA, Kanada und Israel bereitzustellen.



Weitere Informationen auf www.spektrum-cannabis.de.



OTS: Spektrum Cannabis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128368 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128368.rss2



Pressekontakt: Dr. phil. Sebastian Schulz Leiter Kommunikation Spektrum Cannabis GmbH Lanzstraße 20 68789 St. Leon-Rot, Germany Tel: +49 (0) 6227 899300-80 Fax: +49 (0) 6227 899300-99 Email: ssc@spektrum-cannabis.de