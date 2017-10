Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag zwar schwächer in die neue Börsenwoche gestartet, bis zum Mittag hat der Leitindex SMI die Kurseinbussen jedoch beinahe abgebaut. Dabei hat vor allem der von den Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé ausgehende Druck nachgelassen, während Clariant nach der abgeblasenen Fusion mit dem US-Mitbewerber Huntsman an Terrain einbüssen.

In der Gesamtbetrachtung sprechen Händler von einem ruhigen Geschäft, dem richtungsweisende Impulse noch fehlten. In der laufenden Woche stehen nebst einer Reihe weiterer Unternehmenszahlen auch noch wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt auf dem Programm; und zur Wochenmitte berät die US-Notenbank Fed über die Geldpolitik in den USA. Überraschungen seien aber keine zu erwarten, meint ein Händler. Die nächste Zinserhöhung sei für die Sitzung im Dezember eingepreist.

Um 12.10 verliert der SMI 0,19% auf 9'166,08 Punkte, nachdem er zu Beginn bis auf 9'130 Stellen abgerutscht war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,22% auf 1'497,03 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,15% auf 10'514,94 Zähler nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zwanzig im Minus und zehn im Plus.

Clariant (-1,9%) stehen nach wie vor am Ende der Blue Chips-Tabelle. Grossaktionär White Tale, der sich erfolgreich gegen die Huntsman-Fusion gewehrt hatte, fordert nun u.a. mehr Einfluss im Verwaltungsrat. Auf dem Plan des sogenannt "aktivistischen" Aktionärs steht etwa ein rascher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...