Bad Marienberg - Die Uni Immo GmbH erwirbt weitere Wohnimmobilien, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Kaufpreis liegt ca. 20% unter dem aktuellen Marktwert.Die erworbenen Wohneinheiten befinden sich in Vorarlberg. Das Immobilienvermögen in der Uni Immo GmbH wird durch den Erwerb auf einen Portfoliowert von ca. 3 Mio. angehoben. Durch die guten Einkaufspreise sichern wir das Anlegerkapital weiter ab.

