Hannover - Die internationalen Rohölnotierungen bleiben auch am aktuellen Rand im Bann der OPEC, so die Analysten der Nord LB.Wie die Analysten an dieser Stelle schon mehrfach berichtet hätten, würden die Mitgliedsländer des Kartells derzeit mit weiteren ölproduzierenden Staaten, unter anderem Russland, über eine Verlängerung des Abkommens zur Fördermengenbegrenzung verhandeln, die auf dem nächsten regulären OPEC-Treffen in Wien am 30. November 2017 beschlossen werden solle. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman habe nun am Donnerstag betont, dass er "selbstverständlich" die Beschränkungen über den Monat März 2018 verlängern wolle. Diese eindeutige Äußerung habe an den Märkten zuletzt für deutliche Preisanstiege gesorgt. Die Nordseemarke Brent sei auf über 60 US-Dollar je Barrel und damit auf ein Zweijahreshoch geklettert.

Den vollständigen Artikel lesen ...