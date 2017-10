Pietarsaari, Finnland (ots/PRNewswire) -



Beamex stellt einen zukunftsweisenden, eigensicheren Feldkalibrator und Kommunikator mit der Bezeichnung MC6-Ex vor.



Beamex fertigt seit mehr als 40 Jahren Kalibriergeräte und seit über 30 Jahren eigensichere Prozesskalibratoren.



In vielen verarbeitenden Industrien gibt es bestimmte Bereiche in der Produktionsanlage, die als "Gefahrenbereiche" oder "Ex-Bereiche" klassifiziert sind. Das sind Bereiche, die entflammbare Substanzen, Gase, Dämpfe oder Staub beinhalten oder beinhalten können.



Typische Industrien mit Gefahrenbereichen sind chemische und petrochemische Anlagen, die Onshore und Offshore Öl- und Gas-Industrie, Erdölraffinerien, die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Energieerzeugung, Lackierereien und der Bergbau.



Wenn ein Techniker einen "normalen" nicht-Ex-Kalibrator in einem Gefahrenbereich einsetzen will, benötigt er eine Genehmigung für Heißarbeiten. Dies erfordert Zeit, Aufwand und bürokratische Tätigkeiten. Es muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden und zusätzliche Sicherheitsausrüstung -wie ein Gaswarngerät- getragen werden. Die Verwendung eines Ex-zertifizierten eigensicheren Kalibrators in einem Ex-Bereich ist die sicherste und einfachste Wahl.



Das perfekte Gerät für den Feldeinsatz



Beamex stellt jetzt einen neuen Kalibrator mit der Bezeichnung Beamex MC6-Ex vor.



Der Beamex MC6-Ex ist ein zukunftsweisender, hochgenauer Kalibrator und Kommunikator mit einer herausragenden Funktionalität. Dabei handelt es sich um einen dokumentierenden Kalibrator und Kommunikator, der Kalibriermöglichkeiten für Druck, Temperatur und verschiedene elektrische Signale bietet. Darüber hinaus bietet er einen Feldkommunikator für HART-, FOUNDATION Fieldbus- und Profibus PA-Geräte.



MC6-Ex ist ein IEC- und ATEX-zertifizierter Kalibrator und kann in jeder Ex-Zone / jeder Division verwendet werden; und sogar in der anspruchsvollsten Zone 0 / Division 1. Die Einstufung der Zertifizierung ist Ex II 1 G und Ex ia IIC T4 Ga.



Es ist zu beachten, dass einige Ex-Kalibratoren/-Geräte auf dem Markt nicht für alle Ex-Bereiche in der Anlage geeignet sind und möglicherweise Gefahrensituationen verursachen können.



Das in der Schutzklasse IP65 eingestufte, staub- und wasserdichte Gehäuse, das ergonomische Design und die Benutzerfreundlichkeit machen den MC6-Ex zu einem idealen Gerät für den Feldeinsatz.



Der MC6-Ex kommuniziert mit der Beamex Kalibrier-Management-Software und ermöglicht somit eine vollautomatische und papierlose Kalibrierung und Dokumentation. Der MC6-Ex kann in das papierlose kundeneigene ERP-System integriert werden.



Weitere Merkmale sind eine interne Schleifenversorgung, bis zu drei interne Druckmessmodule und externe Module, ein großes 5,7-Zoll hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay mit Touchscreen und mehrsprachiger Benutzeroberfläche, ein smarter und vor Ort austauschbarer Akku, ein eingebauter Feldkommunikator, die Dokumentationsfähigkeit und eine Datenlogger-Funktionalität. Zudem ist eine Kommunikation mit Druck- und Temperaturreglern in einem sicheren Bereich möglich.



"Wir freuen uns wirklich, den neuen MC6-Ex-Kalibrator und Kommunikator herauszubringen. Wir glauben, dass dies der erste eigensichere Kalibrator auf dem Markt ohne jegliche Kompromisse in Bezug auf Funktionalität oder Einsetzbarkeit ist", so Jan-Henrik Svensson, CEO von Beamex.



Der MC6-Ex setzt neue und eigene Standards für eigensichere Prozesskalibratoren.



BEAMEX ist ein weltweit führender Anbieter von Kalibrierlösungen, die selbst höchsten Ansprüchen der Prozessinstrumentierung genügen. Beamex bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, die von tragbaren Kalibratoren zu kompletten Arbeitsstationen reicht und außerdem Kalibrierzubehör, spezielle Kalibriersoftware, branchenspezifische Lösungen und professionelle Dienstleistungen einschließt. Über Tochtergesellschaften, Niederlassungen und ein umfangreiches Partner-Netzwerk des Unternehmens sind die Beamex-Produkte und Dienstleistungen in mehr als 80 Ländern verfügbar. Mehr als 12.000 Kunden weltweit setzen die Kalibrierlösungen von Beamex ein.



Website: http://www.beamex.com/de/



