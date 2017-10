Singapur (ots/PRNewswire) - Huobi (https://www.huobi.com/), eine führende Kryptowährungsbörse, gab heute die Einführung seiner internationalen, Tether (USDT) unterstützenden Handelsplattform, Huobi.pro (http://www.huobi.pro) bekannt. Seit heute sind die Märkte für den Handel mit BTC/USDT, ETH/USDT und LT/USDT eröffnet.



Herausgegeben auf der Bitcoin Blockchain über das Omni-Schichtprotokoll wird jeder USDT von einem sich in den Währungsreservebeständen von Tether.to (https://tether.to/) befindlichem US-Dollar gesichert. Tether to. ist die erste Blockchain-befähigte Plattform, die die Verwendung von Flat-Währungen begünstigt.



Mit dem Inkrafttreten von Chinas Verbot für den Handel mit Kryptowährung am 31. Oktober 2017 hat Huobi neue Büros in Hong Kong und Singapur eröffnet, um seinen Börsendienst fortzuführen und global zu erweitern.



Die Marketingabteilung von Huobi.com, die für die ehemaligen Geschäfte des Unternehmens mit China verantwortlich ist, enthüllte, dass die weltweite Marke huobi.pro Börsen- und Handelsdienste für Kryptowährungen anbietet. Die Mehrheit der Plattformbenutzer sind professionelle Händler mit weltweiten Sitzen.



