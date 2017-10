Spanien steht heute im Mittelpunkt, nachdem Madrid die Kontrolle über Katalonien übernimmt US-Märkte könnten für eine Korrektur bereit sein, Fokus auf FOMC, diese Woche steht ebenfalls der NFP-Bericht auf der Agenda Nach Sorgen der Zentralbank verliert der NZD in Asien an Wert

Zusammenfassung:Nachdem die letzte Woche vor allem von der EZB-Entscheidung dominiert wurde, stehen nun wieder zahlreiche neue Veröffentlichungen auf der Agenda. Zu einem gewissen Grad konnten die geldpolitischen Fragen in Europa geklärt werden, sodass sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf neue Märkte verlagert. Fokus liegt auf Spanien und den USA. Letzte Woche ähnelte die Situation in Spanien einer Achterbahnfahrt, da es zuerst so aussah als würde die katalanische Regierung sich mit den vorgezogenen Wahlen arrangieren (am Donnerstag gab es einen regelrechten Ausbruch der Euphorie), um am Freitag die Unabhängigkeit der Region auszurufen (dies löste einen Abverkauf beim SPA35 aus). Es war nicht schwer zu erahnen, was folgen sollte - Madrid nutzt zum ersten Mal den Artikel 155, um Katalonien die Autonomie abzuerkennen, allerdings nur bis zur geplanten Wahl am 21. Dezember. Die Regierung von Puigdemont wurde für illegal erklärt und er selbst kann nun strafrechtlich verfolgt werden, da er versucht hat, sich ...

