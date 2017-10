Getrieben von den Ölpreisen am Weltmarkt ziehen die Heizölpreise weiter an und steigen auf den höchsten Stand seit Mitte April. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen am Montag mit durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen mehr rechnen als am Freitag. Rohöl (Brent Crude Nordseeöl) hat erstmals seit Juli 2015 die Marke von 60 Dollar je Barrel übersprungen. Die Lage am Ölmarkt bleibt kurzfristig ...

