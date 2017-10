Lausanne (ots) -



Die kürzlich in dem internationalen Journal Regulatory Toxicology

and Pharmacology veröffentlichten chemischen, physikalischen und

biologischen Untersuchungen zu Tabakerhitzungsprodukten geben

erstmals einen ganzheitlichen Überblick zu Fragestellungen wie

Toxikologie, Emissionen, In-vitro Studien, Luftqualität etc.

Ausserdem beinhalten die prä-klinischen Studien eine Übersicht zur

Einordnung von neuartigen Alternativprodukten zu herkömmlichen

Zigaretten auf einer Risikoskala. Der Veröffentlichung ist ein

mehrmonatiger unabhängiger Peer-Review Prozess voraus gegangen.



- Die Gesundheitsrisiken des Rauchens von Tabakzigaretten

resultieren im Wesentlichen aus dem Verbrennungsprozess und den

dabei entstehenden Schadstoffen.

- Tabakerhitzungsprodukte wie glo[TM] erhitzen Tabak, anstatt ihn

zu verbrennen und produzieren daher keinen Rauch oder toxische

Stoffe, die beim Verbrennen von herkömmlichen Zigaretten

entstehen.

- Die Reduzierung von Schadstoffen sollte prinzipiell die

Auswirkungen auf den Verbraucher verringern, ein potenziell

wichtiger Faktor zur Risikoreduzierung.

- Eine gegenüberstellende Bewertung der wissenschaftlichen

Ergebnisse ordnet glo[TM], andere Tabakerhitzungsprodukte und

E-Zigaretten am entgegengesetzten, weniger schädlichen Ende der

Risikoskala im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten ein.

- Die Emissionen von glo[TM] enthalten etwa 90% weniger toxische

Stoffe als der Rauch von Zigaretten.

- Im Gegensatz zu Rauch ist der beim Tabakerhitzungsprodukt

glo[TM] entstehende Dampf nicht toxisch, verursacht keinen

oxidativen Stress und keine Genmutationen. Zudem konnte bei den

Laboruntersuchungen keine Förderung von Tumoren in Zellen

festgestellt werden.

- Mithilfe von Daten aus chemischen und biologischen Tests

bewerteten die Wissenschaftler glo[TM] hinsichtlich der Anzahl

und des Niveaus von Schadstoffen im Dampf sowie der biologischen

Auswirkungen auf menschliche und andere Zellen im Vergleich zu

Rauch. Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen glo[TM] sowie

anderen getesteten Produkten der nächsten Generation und

herkömmlichen Zigaretten eine große Differenz besteht. glo[TM]

und andere Produkte der nächsten Generation weisen im Vergleich

zu Rauch eine wesentliche Verringerung der Anzahl und der

Konzentrationen von Schadstoffen im Dampf auf.

- Bei der Einstufung nach potenziellem Risiko, befinden sich

Zigaretten an einem Ende einer potenziellen Risikoskala und

glo[TM] sowie andere Produkte der nächsten Generation am

anderen, potenziell weniger schädlichen Ende. Dennoch sind

längerfristige Studien erforderlich, um dieses Potenzial zu

substantiieren.



Philippe Gordon, Sprecher von British American Tobacco

Switzerland, kommentiert: "Diese unabhängig geprüften Studien, die

erstmalig einen ganzheitlichen Überblick zu Aspekten wie Toxikologie,

Emissionen, In-vitro Studien sowie Luftqualität beim Gebrauch von

glo[TM] geben, sind ein enorm wichtiger Meilenstein für die

Aufklärung über potenziell weniger schädliche Alternativen zu

klassischen Zigaretten."



Die Ergebnisse wurden in einer Sonderausgabe des Journals

Regulatory Toxicology and Pharmacology veröffentlicht:

http://ots.ch/fUkaA



Weitere Informationen finden Sie auch unter www.bat-science.com.



Chemie: http://ots.ch/I0Bfc



Risikoskala: http://ots.ch/d2KPq



In-vitro Studien: http://ots.ch/e0VgG



Über glo[TM]:



glo[TM] ist ein erhitztes Tabakprodukt, das sich durch

revolutionäre Einfachheit auszeichnet. Dieses einzigartige

Tabakprodukt der nächsten Generation liefert ein völlig neues

Konsumerlebnis. glo[TM] wurde in Grossbritannien entwickelt, wobei

mehr als 100 Experten über fünf Kontinente hinweg involviert waren,

darunter Wissenschaftler, Ingenieure, Designer, Tabakexperten und

Toxikologen. Die Schweiz ist das erste Land in Europa, in dem das

Produkt glo[TM] im April 2017 lanciert wurde.



Informationen zum Thema Harm Reduction (Risikoreduzierung):



Der einzige Weg, die mit dem Tabakkonsum verbundenen Risiken zu

vermeiden, besteht darin, keinen Tabak zu konsumieren. Beim Konzept

Harm Reduction geht es darum, praktische Wege zu finden, um die

gesundheitlichen Auswirkungen einer inhärent risikoreichen Aktivität

oder eines Verhaltens zu minimieren, ohne vollständig damit

aufzuhören. Risikoreduzierung ist ein Kernelement der

Geschäftsstrategie von British American Tobacco und wird bereits von

einigen Regulierern diskutiert. Wir sind der Meinung, dass es wichtig

ist, Produkte mit potenziell weniger Risiken anzubieten, die von

erwachsenen Rauchern angenommen werden. Wir glauben, dass Richtlinien

zur Tabakregulierung diesen Harm Reduction Ansatz für die Millionen

Erwachsenen weltweit, die weiterhin Tabakprodukte konsumieren werden,

berücksichtigen sollten.



Informationen zum Einfluss von E-Zigaretten und anderen Produkten

der nächsten Generation auf die öffentliche Gesundheit:



Viele Experten des Gesundheitswesens sind der Ansicht, dass

E-Zigaretten ein großes Potenzial bieten, die Auswirkungen des

Rauchens auf die öffentliche Gesundheit zu verringern. Public Health

England, ein Exekutivorgan des britischen Gesundheitsministeriums,

hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heisst, dass die

Verwendung von E-Zigaretten etwa 95% sicherer sei als das Rauchen von

Zigaretten. Das Royal College of Physicians sagte, dass die

Öffentlichkeit sich darauf verlassen könne, dass E-Zigaretten viel

sicherer seien als Rauchen und dass sie als Alternative zu Zigaretten

weithin gefördert werden sollten.



British American Tobacco (BAT) plc ist ein führendes globales

Unternehmen im Bereich der Fast Moving Consumer Goods mit

Niederlassungen in mehr als 180 Ländern und über 53'000 Mitarbeitern

weltweit. Die British American Tobacco Gruppe, dessen Hauptsitz sich

in London befindet, betreibt weltweit 44 Produktionsstätten in 42

Ländern und liefert in 200 Märkte.



In der Schweiz beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an

unserem Produktionsstandort und Hauptsitz von British American

Tobacco Switzerland SA in Boncourt (Jura) und in unserem Büro in

Lausanne (Waadt). Unsere Fabrik im Kanton Jura produziert seit 1814

Tabakwaren und ist ein wichtiger Bestandteil der lokalen Wirtschaft.



In den letzten sechs Jahren hat die British American Tobacco

Gruppe über USD $1,5 Milliarden in die Forschung und Entwicklung von

Produkten der nächsten Generation investiert. Wir glauben, dass

Konsumentenbedürfnisse sich weiterentwickeln und wollen diese

Nachfrage mit einer Auswahl an begeisternden Produkten mit potenziell

vermindertem Risikoprofil bedienen.



