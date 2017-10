Liebe Leser,

Evotec hat in den vergangenen Handelssitzungen einige Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Aktie ist unter sehr wichtige Marken gerutscht und konnte nun mit einem satten Gewinn von fast 4 % am Freitag und über 3 % an diesem Montag einen möglichen Turnaround einleiten, so charttechnische Spezialisten. Genau betrachtet fand die Erholung allerdings ohne wirtschaftlich wesentliche Nachrichten statt, nachdem wir bereits über die Partnerschaft zu "Tesaro", einem US-Unternehmen, berichtet ... (Frank Holbaum)

