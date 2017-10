München (ots) - "Gott und die Welt" (Erstausstrahlung: 27. Januar 1984), die besondere Reportage-Reihe der ARD Koordination Kirchliche Sendungen, wird ab dem 3. Dezember 2017 mit "Echtes Leben" einen neuen Reihentitel erhalten.



Auf dem gewohnten Sendeplatz, immer sonntags um 17:30 Uhr, beschäftigt sich "Echtes Leben" mit Kernthemen der menschlichen Existenz wie Geburt, Krankheit, Tod, Glauben, Glück und Liebe, mit Fragen des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens und Zusammenlebens, kurz: mit Themen aus der Mitte des Lebens.



Am 3. Dezember 2017, um 17:30 Uhr geht es in "Risiko Samenspende - Auf der Suche nach einem Unbekannten" (NDR) um Samenspender und ihre Kinder. Aber auch der Tod gehört in diese Reihe. In "Kais letzte Reise" (BR, am 14. Januar 2018) werden Menschen begleitet, die ihrem verstorbenen Freund den letzten Wunsch erfüllen: So soll Kais Asche im Polarmeer verstreut werden - in Anwesenheit eines Eisbären.



"Echtes Leben" wird sich in seinen Reportagen mit unterschiedlichen Lebensmodellen beschäftigen, beispielsweise die Diskussion um 24 Stunden-Kitas begleiten oder die Bedeutung von Ehe und Single-Dasein heute betrachten.



