FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Reformationstags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.572,30 -0,24% +15,12% Euro-Stoxx-50 3.658,79 +0,18% +11,19% Stoxx-50 3.205,17 -0,14% +6,46% DAX 13.237,07 +0,15% +15,29% FTSE 7.482,60 -0,30% +4,76% CAC 5.495,39 +0,02% +13,02% Nikkei-225 22.011,67 +0,01% +15,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,36 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,95 53,9 +0,1% 0,05 -5,5% Brent/ICE 60,49 60,44 +0,1% 0,05 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,20 1.272,72 -0,1% -1,53 +10,4% Silber (Spot) 16,76 16,82 -0,3% -0,06 +5,3% Platin (Spot) 917,35 916,20 +0,1% +1,15 +1,5% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,3% +0,01 +23,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Verlusten dürfte die Wall Street in den Montag starten. Zu Ende der Vorwoche hatten die Indizes von starken Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne profitiert. Am Montag fehlen von Unternehmensseite die Impulse, die die Aktien weitertragen könnten. Erst nach Börsenschluss wird mit Mondelez ein großes Unternehmen den Quartalsbericht vorlegen. Im Lauf der Woche werden dann herausragende Konzerne wie Facebook, Tesla, Apple, Starbucks und Dowdupont ihre Bücher öffnen. Immerhin werden von Konjunkturseite vor Börsenstart die Persönlichen Ausgaben und Einkommen mitgeteilt. Toptermin bei den Wirtschaftsdaten der laufenden Woche ist aber der Oktober-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zudem wird die US-Notenbank am Mittwoch ihr neues Statement nach der zweitägigen Sitzung abgeben, in dem möglicherweise eine Dezember-Zinserhöhung vorbereitet wird.

Bei den Einzelwerten geht es für Axalta Coating vorbörslich um 2,4 Prozent nach oben. Der Farbenkonzern will mit dem niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel fusionieren. Geplant sei eine Fusion unter Gleichen, heißt es. Strayer Education und Capella Education könnten im Blick stehen. Die beiden Betreiber von kommerziellen Hochschulen stehen ebenfalls vor einer Fusion. Sie würden gemeinsam einen Börsenwert von zwei Milliarden Dollar auf die Waage bringen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - DE 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte in Europa treten mehrheitlich auf der Stelle. Nicht so die Börse in Madrid, die mit einem Kursfeuerwerk in die neue Woche startet. Der IBEX gewinnt 1,5 Prozent und erholt sich damit von den Freitagsverlusten. Nach der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments am Freitag hat die spanische Zentralregierung wie erwartet der Region den Autonomiestatus entzogen, das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. In Resteuropa geht es dagegen gemächlich zu. Akzo hat mit dem US-Konkurrenten Axalta Coating Systems über einen Zusammenschluss der Farben- und Beschichtungsgeschäfte gesprochen. Akzo notieren nach einem Rücksetzer am Morgen inzwischen leicht im Plus. Novartis reagieren kaum auf die Übernahme von Advanced Accelerator Applications, die Aktie notiert wenig verändert. Im Handel heißt es dazu, dass über den Kauf bereits in der Vergangenheit spekuliert worden sei und er daher nicht ganz überraschend komme. Trotz einer Anhebung der Jahresziele geht es für die Glencore-Aktie um 0,1 Prozent nach unten. Ein Händler verweist auf schwache Produktionszahlen. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen geben HSBC 1,6 Prozent nach. Die Ergebnisseite habe die Erwartungen nicht ganz erfüllt, heißt es. RIB Software gewinnen 3,1 Prozent. Das Softwareunternehmen konnte alle wichtigen Kennziffern gegenüber dem Vorjahr kräftig steigern. Rational verlieren bei kleinsten Umsätzen 1 Prozent. Der Küchenausrüster geht zwar davon aus, beim Umsatz das obere Ende der eigenen Prognosespanne zu erreichen. Beim Gewinn schafft Rational aber wohl nur das untere Ende.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1636 +0,21% 1,1612 1,1583 +10,6% EUR/JPY 132,24 +0,18% 132,01 131,85 +7,6% EUR/CHF 1,1609 +0,13% 1,1593 1,1581 +8,4% EUR/GBP 0,8824 -0,20% 0,8842 1,1326 +3,5% USD/JPY 113,65 -0,02% 113,67 113,83 -2,8% GBP/USD 1,3187 +0,38% 1,3136 1,3119 +6,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Während es mit den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag vor allem für die Technologiewerte nach oben ging, fiel die Börse in Schanghai deutlicher zurück. Abgaben am chinesischen Anleihemarkt und ein deutlich über den Erwartungen liegendes Volumen für anstehende Börsengänge in China drückten auf das Sentiment. Die Regulierungsbehörden genehmigten IPOs im Volumen von 9,5 Milliarden Yuan, doppelt so viel wie zuletzt. Dies weckte Befürchtungen, dass Anleger Platz in ihren Depots für Aktien der Börsen-Debütanten machen könnten. Mit den positiven US-Vorgaben zeigten sich vor allem die Technologiewerte mit Gewinnen. Bei den Einzelwerten gewannen Sharp in Tokio 0,8 Prozent, für Samsung Electronics ging es in Seoul um 1,8 Prozent nach oben, die Aktie des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision legten in Taiwan um 1,7 Prozent zu und Largan Precision verbesserten sich um 3,2 Prozent. Die Aktien von HSBC Holdings gewannen gegen den negativen Trend in Hongkong im späten Geschäft 0,3 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal wieder einen Nettogewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar erzielt, nachdem das Geldhaus vor Jahresfrist noch Verluste von 204 Millionen Dollar geschrieben hatte.

CREDIT

Zu Wochenbeginn geht es mit den Renditen am spanischen Anleihemarkt kräftig nach unten. Die Rendite für die 10-jährige Benchmarkanleihe sinkt um 6 Basispunkte auf 1,52 Prozent. Auch die synthetischen Indizes an den Kreditmärkten geben deutlich nach. Hintergrund für die Entspannung ist die Hoffnung, dass die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Nach der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments am Freitag hat die spanische Zentralregierung wie erwartet der Region den Autonomiestatus entzogen, das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 21. Dezember angekündigt. Vorerst übernimmt Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaria die Verwaltungskontrolle in Katalonien. Der katalanische Polizeichef Josep Lluis Trapero wurde abgesetzt. Im Handel heißt es dazu, dass bislang die Machtübernahme durch Madrid reibungslos abgelaufen sei. Stützend wirken auch die ersten Umfragen für die Neuwahlen im Dezember zum katalanischen Parlament. Laut El Mundo würden die Pro-Unabhängigkeitskräfte nur auf 61 bis 65 Mandate kommen. Für eine Mehrheit sind allerdings 68 notwendig. Daneben ist der Anteil der Katalanen, die eine Loslösung von Spanien wollen, auf 33 Prozent gefallen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental baut Werk in Litauen

Der Autozulieferer Continental will ein neues Werk in Litauen bauen. Damit soll die Produktionskapazität von Automobil-Elektronik erweitert werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Baubeginn soll Mitte 2018 erfolgen.

Fitch erwartet weiter Druck auf Ergebnis der Deutschen Bank

Nach den enttäuschenden Zahlen für das dritte Quartal dürfte die Deutsche Bank im Gesamtjahr 2017 schwache Ergebnisse ausweisen. Dazu würden auch die vom Management für das vierte Quartal in Aussicht gestellten hohen Restrukturierungsbelastungen beitragen, schreibt Fitch Ratings.

Volkswagen bestätigt mittelfristige Margenziele für Kernmarke

Nach Fortschritten in den ersten neun Monaten bleibt Volkswagen bei der Rendite seiner Kernmarke für die kommenden Jahre vorsichtig. Angesichts der erwarteten Investitionen in Elektromobilität bestätigte VW die Umsatzrendite von mindestens 4 Prozent bis 2020 und 6 Prozent fünf Jahre später. Im laufenden Jahr soll die operative Marge, wie bereits in Aussicht gestellt, moderat über der angepeilten Bandbreite von 2,5 bis 3,5 Prozent liegen.

Audi erwartet mehr Gegenwind im Schlussquartal - Prognose bestätigt

Audi hat im dritten Quartal dank höherer Verkäufe sowohl den Umsatz als auch das Nettoergebnis gesteigert. Die operative Rendite liegt zwar weiter hinter der des Rivalen Mercedes, rangiert aber komfortabel innerhalb des Zielkorridors. Das Schlussquartal dürfte wegen Aufwendungen für neue Modelle "anspruchsvoll" werden.

Fitch lobt starkes Finanzprofil von Bosch, Marge aber schwach

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2017 07:54 ET (11:54 GMT)

Der Autozulieferer Bosch hat nach Einschätzung von Fitch ein starkes Geschäftsprofil und verfügt über eine führende Position in Schlüsselmärkten. Zudem verfüge Bosch über ein gutes Finanzprofil. Allerdings sei die operative Marge schwächer als bei Rivalen wie Continental oder Borgwarner. Insgesamt bestätigte Fitch aber die Einschätzung für das kurzfristige Emittentenausfallrating mit F1.

Hypoport verdient im 3. Quartal weniger

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal auch unter dem Strich weniger verdient, nachdem das Unternehmen vor einigen Tagen bislang nur schwache operative Kennziffern genannt hatte. Nach Dritten erzielten die Berliner nur noch einen Gewinn von 4,156 Millionen Euro, ein Rückgang um 6 Prozent, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.

Morphosys ernennt Markus Enzelberger zum Forschungsvorstand

Markus Enzelberger wird beim Biotechnologiekonzern Morphosys dauerhaft als Forschungsvorstand tätig sein. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Manager per Anfang November offiziell zum Nachfolger von Marlies Sproll ernannt. Enzelberger ist bereits seit April 2017 als Interim-Forschungsvorstand tätig.

Phoenix Solar verlängert Vertrag mit CEO Tim P. Ryan

Der Aufsichtsrat der Phoenix Solar AG hat die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden Tim P. Ryan trotz der jüngsten Gewinnwarnungen um ein weiteres Jahr verlängert. Er hatte dieses Amt seit dem 1. Januar 2015 inne. Gleichzeitig bleibt er CEO der Phoenix Solar Inc, der größten Tochtergesellschaft des Konzerns, wie das Unternehmen mitteilte.

PSI Software AG steigert Umsatz und Gewinn weiter kräftig

Der Softwarekonzern PSI AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 Umsatz und Gewinn weiter verbessert und von der Energie- und Verkehrswende profitiert. Der Auftragseingang stieg um 10 Prozent auf 147 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 4,1 Prozent auf 133,1 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 18,3 Prozent auf 8,2 Millionen Euro.

RIB Software erhöht Prognose nach starkem 3. Quartal

Die RIB Software SE hat nach einem starken dritten Quartal sowohl ihren Umsatz- als auch Gewinnausblick für das Gesamtjahr erhöht. In den drei Monaten steigerte der im TecDAX notierte Hersteller von Software für das Baugewerbe den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz im oberen Drittel der bisherigen Prognose von 98 Millionen bis 108 Millionen Euro.

Akzo Nobel bestätigt Fusionspläne mit US-Konkurrent Axalta

Der Farben- und Spezialchemiekonzern Akzo Nobel hat Fusionspläne mit dem US-Konkurrenten Axalta Coating Systems bestätigt. Der niederländische Konzern informierte über "konstruktive Verhandlungen" mit der Axalta Coating Systems Ltd über einen Zusammenschluss der Farben- und Beschichtungsgeschäfte. Geplant sei eine Fusion unter Gleichen.

Erneut Streik bei Amazon in Bad Hersfeld

Im Streit um eine Tarifbindung beim Onlinehändler Amazon lässt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht locker. Am Montag, dem umsatzstarken Brückentag vor dem Reformationstag, rief Verdi die Amazon-Beschäftigten im hessischen Bad Hersfeld zum 24-stündigen Streik auf. Er soll zu Verzögerungen der Betriebsabläufe führen, wie Verdi mitteilte.

Investor White Tale stellt weitere Forderungen an Clariant

Mit dem Platzen der geplanten Milliardenfusion zwischen dem schweizerischen Chemiekonzern Clariant und seinem US-Wettbewerber Huntsman gibt sich der aktivistische Investor White Tale nicht zufrieden. Die Arbeit habe gerade erst begonnen, teilte White Tale mit und forderte einen Sitz im Verwaltungsrat der Schweizer sowie weitere Veränderungen.

Glencore erhöht dank gutem Quartal Jahresprognose

Der Rohstoffkonzern Glencore hat angesichts guter Geschäfte im dritten Quartal erneut die Jahresprognose angehoben. Statt bisher 2,4 bis 2,7 Milliarden US-Dollar traut sich das schweizerische Unternehmen nun 2,6 bis 2,8 Milliarden zu. Ursprünglich hatte Glencore sogar nur 2,3 bis 2,6 Milliarden Dollar angekündigt, dann aber im Sommer schon einmal die Prognose angehoben.

Kobe Steel stimmt nach Skandal auf schwere Zeiten ein

Ein Skandal um die Qualität der eigenen Erzeugnisse macht dem japanischen Stahlhersteller Kobe Steel zu schaffen. Der Konzern zog deshalb seine Jahresprognose zurück und kündigte an, seinen Aktionären keine Zwischendividende zu zahlen. Im ersten Halbjahr (per Ende September) verdiente Kobe Steel zwar noch 39,3 Milliarden Yen, umgerechnet knapp 100 Millionen Euro.

IPO/Mynaric schleppt sich an die Börse

Kaum Anlass zum Jubeln bietet der Börsengang von Mynaric, die ab dem heutigen Montag im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird. Der erste Kurs lag bei 53,75 Euro und somit unter dem Ausgabepreis von 54 Euro, der wiederum am oberen Ende der zuvor genannten Spanne von 45 bis 54 Euro festgelegt worden war. Aktuell zeigt sich die Aktie mit einem Plus von 3,3 Prozent bei 55,80 Euro, ihrem bisherigen Tageshoch.

Nintendo fährt mit Spielekonsole Switch satte Gewinn ein

Der Computerspielehersteller Nintendo hat im vergangenen Quartal doppelt so viel verdient wie von Analysten erwartet und traut sich nun einen deutlich höheren Jahresgewinn zu. Der Erfolg der Spielekonsole Switch ließ den Umsatz im Zeitraum Juli bis September auf 220 Milliarden Yen anschwellen, umgerechnet 1,7 Milliarden Euro und fast eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Nintendo mitteilte.

Wirecard gewinnt Aldi Nord und Aldi Süd als Kunden

Der Technologie- und Finanzdienstleistungskonzern Wirecard hat die Handelsunternhmen Aldi Nord und Aldi Süd als Neukunden gewonnen. Beide Discounter führen zeitgleich und erstmals eigene Geschenkkarten ein. Wirecard ermöglicht das Handling der Geschenkkartenplattform und verantwortet die Herausgabe sowie Zahlungsabwicklung der Karten.

