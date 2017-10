Einblicke in die FutureBoard-Reise der Wirtschaftswoche von Herausgeberin Miriam Meckel

"Wir sind die Plattform". Das ist in Anwandlung des Revolutionsrufs der deutschen Wende das neue Motto des nächsten wirtschaftlichen Umbruchs weltweit. Wer das rufen kann, hat einstweilen gewonnen im Rennen um das nächste Geschäftsmodell der Digitalzeit. Plattformen werden die Heimat für den Austausch unserer Daten. Nicht nur der persönlichen. Genauso spannend werden die Industriedaten. Wem es gelingt zu lauschen, wie die Maschinen miteinander sprechen, wird zum Übersetzer im Zeitalter des industriellen Internet. Das war die Erkenntnis unserer WirtschaftsWoche FutureBoard-Reise an die amerikanische Ostküste. Fünf Tage lang haben wir in New York und Boston erkundet, was jedes Mitglied eines Aufsichtsrats und jede Unternehmerin, jeder Unternehmer heute wissen muss, um über die Fragen der digitalen Zukunft entscheiden zu können.

"Machines talk, we listen", so einer der Merksätze dieser Zukunft. Das in New York ansässige Startup Auguryhört zu, was Kühlaggregate und Pumpen zu sagen haben. Und die geben freiwillig und umfänglich Auskunft, ob es ihnen gerade gut geht, ob sie miteinander arbeiten mögen oder lieber auf dem Egotrip der totalen Zerstörung sind. Hunderttausende lassen sich sparen, wenn ein mobiler Sensor sein künstlich intelligentes Datenohr an der Maschine hat, um frühzeitig zu reparieren, was später verloren ist. Der Name des Unternehmens ist übrigens programmatisch. Augury heißt übersetzt Omen oder Prophezeiung. Meine Prophezeiung: Predictive Maintenance, die Vorhersage über die Zukunft der Industriemaschinen, wird ein Riesengeschäft.

Wem die Plattform gehört, dem gehört die Zukunft. Jedes Geschäftsmodell hat derzeit deshalb eine erste und eine zweite Dimension: Speerspitze und Substanz. Bei vielen Unternehmen ist das Produkt nur das Trojanische Pferd, mit dem sie unerkannt in die Schlacht um die Daten ziehen. So zum Beispiel WeWork, Anbieter für Coworking Space. Das Unternehmen, eigentlich im Immobilien- und Gebäudemanagement tätig, wird mit gut 20 Milliarden Dollar bewertet. Für Steine und Büroflächen? Nope. Es geht um die Daten im Hintergrund. Millionen Menschen weltweit erzählen an einem WeWork-Arbeitsplatz täglich ihre persönliche Geschichte: Kommunikation, Bewegungen, Entscheidungen, Präferenzen. Daraus lässt sich Zukunft bauen. WeWork ist das Airbnb der Arbeitsplätze. Kürzlich startete das Unternehmen ...

