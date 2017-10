Lauda-Königshofen - Deutsche Bank-Aktie: Verkaufssignal droht! Chartanalyse Das Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) befindet sich seit Anfang Mai in einem intakten Abwärtstrend, der von 17,65 Euro auf ein Verlaufstief Anfang September von 13,11 Euro abwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

