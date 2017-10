Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



ALDI Kunden können sich freuen: Denn bis Mitte November führen ALDI SÜD und ALDI Nord in allen Filialen eigene Geschenkkarten ein. Das Besondere: Die Karten können in allen ALDI Filialen in Deutschland eingelöst werden. Die Geschenkkarten von ALDI Nord sind daher auch bei ALDI SÜD gültig und umgekehrt.



Bei ALDI SÜD können Kunden die Geschenkkarte direkt an der Kasse mit dem Wunschwert in Höhe von fünf bis maximal 100 Euro - in fünf-Euro-Schritten - aufladen. "Wir sind von vielen unserer Kunden immer wieder gezielt gefragt worden, wann es neben den Gutscheinen anderer Marken auch endlich Geschenkkarten von und für ALDI gibt. Denn unter unseren Kunden gibt es viele Fans, die sich für unsere Marke begeistern und denen man mit einer Geschenkkarte eine große Freude macht", sagt Natascha Vrchoticky, Communication Director Customer Relationship Management bei ALDI SÜD.



Bei ALDI Nord können Kunden für ihre Geschenkkarten zwischen 10, 20, 50 und 100 Euro wählen. "Wir möchten, dass unsere Kunden die Geschenkkarten besonders einfach einlösen können. Deshalb gelten die Karten in allen ALDI Märkten deutschlandweit", sagt Dominik Remy, Leiter Verkaufsförderung und Kundenservice bei ALDI Nord und fügt hinzu: "Dieser Service wird viele Kunden hoffentlich sehr freuen."



Neu bei ALDI Nord sind auch Guthabenkarten von Anbietern wie Netflix, Paysafe oder Amazon, die es bei ALDI SÜD bereits seit Sommer 2017 gibt. Damit können Kunden nun bei ALDI auf ein umfangreiches Sortiment an Geschenk- und Guthabenkarten zurückgreifen.



OTS: ALDI newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112096.rss2



Pressekontakt: Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail: presse@aldi-nord.de Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.de