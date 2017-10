Colmar/Düsseldorf (ots) - Auf der Suche nach Neuentdeckungen müssen Weingenießer nicht in die Ferne schweifen: Auch das Elsass bringt aromatische, vielseitige Weine hervor, die deutsche Gaumen überzeugen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 100 Lesern des Kulinarikmagazins EAT SMARTER hervor, die Elsässer Weine und Crémants d'Alsace testen durften.



Über 90 % der Teilnehmer würden die Elsässer Weine erneut kaufen und weiterempfehlen. 52 % hatten noch nie zuvor Elsässer Weine probiert. Alle beurteilten die Qualität mit gut bis sehr gut, auch der Geschmack überzeugte 98 % der Tester.



Die Hälfte der Tester trinkt mehrmals pro Woche Wein, insbesondere Weißweine. Am häufigsten landen Weine aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in den Einkaufskörben. Der Weinbedarf wird in Supermärkten gedeckt, gefolgt vom Weinfachhandel und Onlinehandel. Entscheidend für den Weinkauf sind Geschmacksprofil, Anbaugebiet und Rebsorte. Riesling und Weißburgunder werden von den Testern am häufigsten konsumiert.



Elsässer Weine werden in der Regel rebsortenrein ausgebaut. Diese Parallele zu den deutschen Anbaugebieten hilft hiesigen Verbrauchern, sich im elsässischen Weinangebot leicht zurechtzufinden. So beurteilten die Umfrageteilnehmer die Elsässer Weine auch mehrheitlich als gute Ergänzung zu deutschen Weinen.



Drei Crémant-Tipps aus dem Elsass für die Festtage:



AOC Crémant d'Alsace, Jean-Louis Schoepfer



Feine, langanhaltende Perlage. In der Nase Aromen weißer Blüten. Am Gaumen feinfruchtige Apfel- und Birnennoten. Ein perfekter Aperitif! www.bremer-weinkolleg.de, 13,50 EUR



AOC Crémant d'Alsace Brut Prestige, Domaine Dusenbach



Schöne, gelbe Robe, feine, elegante Perlage. Fruchtiges Bouquet, vollmundiger Abgang. Idealer Aperitif und Dessertbegleiter. www.vinexus.de, 14,95 EUR



AOC Crémant d'Alsace Brut, Jean-Louis & Fabienne Mann



Bio-zertifiziert. Aromen von Trockenobst, Brioche, hellen Früchten. Sehr feine, dezente Perlage. Am Gaumen elegante mineralische Noten. Begleitet ein ganzes Menü. www.weinvorteil.de, 22,00 EUR



