Seit Donnerstag heißt es: Endlich wieder Schule! Und diesmal sind alle vollzählig erschienen - FACK JU GÖHTE 3 hat seit dem Kinostart bereits über 1,7 Millionen Schüler, Lehrer, Eltern, Sozialarbeiter und Bewährungshelfer in die Kinosäle gelockt. Das ist mit Abstand der beste Start in diesem Kinojahr, der beste Oktoberstart aller Zeiten und der drittbeste Start eines deutschen Films überhaupt.



Damit setzt sich FACK JU GÖHTE 3 wie schon seine beiden erfolgreichen Vorgänger auf Platz Eins der Kinocharts und erhält bereits jetzt zwei "Bogey in Bronze" der Fachzeitschrift Blickpunkt Film: Für 1 Million Besucher in 10 Tagen sowie als erster Film in diesem Jahr für einen Schnitt von 2000 Zuschauern pro Startkopie.



Und die begeisterten Reaktionen der Fans in den sozialen Medien geben den überwältigenden Zahlen Recht:



@Shalina1406: "Oh mein Gott, ich liebe diesen Film!! Schade, dass es der letzte Teil ist."



@ginawaibel_: "Ich wusste, dass der dritte Teil genauso geil wird, wie die anderen! Danke. Werde es vermissen."



@Pitbull1593: "Ich hab gelacht. Ich hab geweint und eines kann ich definitiv sagen: 'Gruppe Arschlöcher', ich werde euch vermissen."



@LauraSparenberg: "F*cking awesome movie!"



@D4rkN1ght99; "Der finalfack war wirklich unvergesslich! Man muss diesen Film einfach gesehen haben, denn er ist sowohl lustig als auch ernst."



@SannieSchi: "Byebye finalfack! Toller Abschluss der Reihe. Werde Chantal und Danger vermissen."



Andrea B. (via Facebook): "Grandios, lustig, bester Teil."



Regisseur und Autor Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömann nehmen nach dem Riesenerfolg von FACK JU GÖHTE und FACK JU GÖHTE 2 (zusammen über 15 Mio. Zuschauer) den Schulabschluss ins Visier und sparen Themen wie Bildungsmisere, Mobbing, Migration und Sprachniveau nicht aus. Im Finale der politisch unkorrekten Trilogie erhalten Zeki Müller und seine Underdog-Truppe prominente Unterstützung von Sandra Hüller, Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und Julia Dietze. Und natürlich gibt es ein Wiedersehen mit Katja Riemann, Aram Arami, Lucas Reiber, Lena Klenke, Uschi Glas, Bernd Stegemann, Michael Maertens, Farid Bang und Jana JEDi¥ESS Pallaske.



FACK JU GÖHTE 3 ist eine Produktion der Constantin Film, Produzenten sind Lena Schömann und Bora Dagtekin, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).



Kinostart: 26. Oktober 2017 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hüller, Katja Riemann, Max von der Groeben, Gizem Emre, Aram Arami, Lucas Reiber, Lena Klenke, Farid Bang, Uschi Glas, Michael Maertens, Lea van Acken, Corinna Harfouch, Jana JEDi¥ESS Pallaske, Julia Dietze, Irm Hermann Produzenten: Lena Schömann, Bora Dagtekin Executive Producer: Martin Moszkowicz Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin



