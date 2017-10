Liebe Leser,

die Ergebnisse der Tech-Giants Microsoft, Amazon, Intel haben bereits in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass der US-Technologiesektor weiterhin wohlauf und in der Lage ist, den Gesamtmarkt zu unterstützen. Auch die Aktie von Apple konnte von den Ergebnissen profitieren. Der sekundäre Aufwärtstrend blieb weiterhin, trotz des zuletzt erhöhten negativen Newsflow, intakt. Kurse über 165 US-Dollar je Aktie könnten die Fortsetzung des Trends bestätigen. Am 2. November wird ... (David Iusow-Klassen)

