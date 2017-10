Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum auf höchstem Stand seit Januar 2001

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Oktober deutlicher als erwartet geklettert. Damit setzte sich der im Herbst vorigen Jahres begonnene Trend fort. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 114,0 Punkte von 113,1 im Vormonat. Das ist der höchste Wert seit Januar 2001. Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf nur 113,3 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima steigt im Oktober spürbar

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Oktober im Vergleich zum Vormonat deutlich aufgehellt. Wie die Europäische Kommission berichtete, stieg der entsprechende Index auf plus 1,44 Punkte von bestätigt plus 1,34 Punkte im September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf plus 1,33 Zähler erwartet.

Bundesländer melden schwächeren Preisdruck

Im Oktober hat der Preisdruck in ausgewählten Bundesländern abgenommen. In Sachsen und Nordrhein-Westfalen stagnierten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat, in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sanken sie sogar leicht, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Die jährliche Inflationsrate ging in diesen Bundesländern zum Teil deutlich zurück.

BA: Arbeitskräftenachfrage weiter auf Wachstumskurs

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland steigt auf hohem Niveau weiter. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) legte im Oktober um einen Punkt auf 245 Zähler zu, wie die Bundesagentur mitteilte. "Seit über drei Jahren ist der Index auf Wachstumskurs", teilte die BA mit. "Der Vorjahresabstand beträgt aktuell 23 Punkte."

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt leicht

Das vom Münchner Ifo Institut erhobene Beschäftigungsbarometer ist im Oktober auf 112,0 (September: 112,3) gesunken. "Der leichte Rückgang ist nur auf die Dienstleister zurückzuführen. Die Bereitschaft der Unternehmen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, ist weiter sehr hoch", teilten die Konjunkturforscher mit. Laut Ifo ist das Barometer in allen Sektoren mit Ausnahme des Dienstleistungssektors gestiegen.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt kräftig

Die Aussichten für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland haben sich nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) deutlich verbessert. Das vom IAB erhobene Arbeitsmarktbarometer stieg um 0,7 Punkte auf 104,8, wobei der Unterindex der Arbeitslosigkeit um 1,3 Punkte auf 102,6 zugelegte und der Beschäftigungsindex um 0,1 Punkt auf 107,0.

Spaniens Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 0,8 Prozent

Die spanische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2017 ihre kräftige Dynamik beibehalten. Allerdings ging die Wachstumsrate wie erwartet auf 0,8 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde in einer ersten Meldung berichtete. Im zweiten Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,9 Prozent gewachsen.

Italien muss bald ohne Rückenwind der EZB auskommen

Vom Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) hat vor allem Italien profitiert. EZB-Präsident Mario Draghi half damit im Endeffekt seinem Heimatland, das stark unter hohen Zinsen und der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Krieg litt. Jetzt, da die Notenbank ihr Konjunkturprogramm abschwächt, ist das Land so etwas wie ein Testfeld für den Langfristerfolg von Draghis Geldpolitik.

Jamaika-Sondierer versuchen Rettung der Gespräche

Spitzenpolitiker der Union haben FDP und Grünen in den laufenden Sondierungsverhandlungen einen Maulkorb verpasst. Es sei schlecht, wenn in der Öffentlichkeit zu viel über die laufenden Verhandlungen geredet werde, kritisierte CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in Berlin. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Die mahnenden Worte können als Ausdruck der Nervosität in der Sondierungsgruppe gewertet werden.

Spaniens Justiz beantragt Prozess gegen Puigdemont

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat am Montag gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und dessen Regierung Anklage beim Obersten Gericht (Audiencia nacional) wegen "Rebellion" beantragt. Chefankläger Jose Manuel Maza erklärte in Madrid, seine Behörde beschuldige die Mitglieder der Regierung in Barcelona, die Krise ausgelöst zu haben, die zur Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien führte. Die Höchststrafe für "Rebellion" beträgt in Spanien 30 Jahre Gefängnis.

US-Justiz will Trumps Ex-Wahlkampfchef in Gewahrsam nehmen

Im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre will die US-Justiz laut Medienberichten den früheren Wahlkampfleiter von Präsident Donald Trump in Gewahrsam nehmen. Wie der Sender CNN am Montag berichtete, wurde gegen Ex-Kampagnenchef Paul Manafort formell Anklage erhoben. Worauf sich die Anklage konkret bezieht, wurde zunächst nicht bekannt. Manafort traf am Morgen am Sitz des FBI ein.

UNO: CO2-Konzentration in der Atmosphäre stieg 2016 mit Rekordgeschwindigkeit an

Die Konzentration des klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Noch nie sei dieser Wert so schnell angestiegen wie 2016, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag in Genf. Im weltweiten Durchschnitt lag sie demnach bei 403,3 ppm (Teilchen pro eine Million Teilchen), nach 400 ppm im Jahr 2015.

Spanien/HVPI Okt +1,7 % gg Vj nach +1,8% im Sep

Belgien Okt Verbraucherpreise +2,00% (Sep: +2,01%) gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Sep +5,5 Mrd GBP (Aug: +5,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Sep +3,8 Mrd GBP (Aug: +3,9 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Sep 66.232 (Aug: 67.232)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Sep +1,6 Mrd GBP (Aug: +1,8 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Sep PROG: +1,5 Mrd GBP

