Weiterstadt/Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Der ECHO KLASSIK fand am 29. Oktober in Hamburg statt - Die 24. Ausgabe des Musikpreises umfasste rund 54 Auszeichnungen in 22 Kategorien - SKODA sorgte als offizieller Förderer für eine glamouröse Anfahrt der Stars und Gäste - Neben den Promis chauffiert SKODA auch ,Stars von nebenan'



Hinweis an Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unter https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/b9jGhC71FS



Die imposante Kulisse der Elbphilharmonie trotzte am vergangenen Sonntagnachmittag dem stürmischen Wetter und dem wolkenverhangenen Himmel Hamburgs. Zahlreiche SKODA VIP-Shuttles brachten Stars und Gäste der 24. Verleihung des ECHO KLASSIK zum Konzerthaus an der westlichen Spitze der Hafencity.



Volle Ränge gab es am vergangenen Sonntagnachmittag im großen Saal der Elbphilharmonie, denn der ECHO KLASSIK fand zum ersten Mal in Hamburgs neuem Wahrzeichen statt. Die Verleihung des ECHO KLASSIK gilt seit 1994 als musikalisches Gipfeltreffen zu Ehren herausragender Leistungen von nationalen und internationalen Klassikkünstlern. Thomas Gottschalk moderierte die Gala bereits zum vierten Mal. Nicht nur seine charmante und unterhaltende Art, auch die Reden der Laudatoren wie Sebastian Koch, Katja Riemann und Till Brönner sowie die Darbietungen der auftretenden Künstler rundeten den Abend ab. In 22 Kategorien wurden 54 Künstlerinnen und Künstler sowie Dirigenten, Orchester und Ensembles ausgezeichnet.



Matthias Goerne, der als Sänger des Jahres prämiert wurde, stellte im Rampenlicht unter Beweis, dass er die beliebte Trophäe zu Recht erhalten hat. Die Nachwuchskünstlerin Pretty Yende betrat die Bühne gleich zweimal. Sie nahm den ECHO KLASSIK in der Kategorie ,Nachwuchskünstlerin Gesang' entgegen und sorgte gemeinsam mit Opernsängerin Aida Garifullina für ein Highlight der diesjährigen Verleihungsgala. Tosender Beifall erfüllte den Saal, als Brigitte Fassbaender, Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin, der ECHO KLASSIK in der Kategorie ,Lebenswerk' überreicht wurde. Mit der begehrten Trophäe würdigt die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), Fassbaender als bedeutende Persönlichkeit, die durch ihr Wirken zur Weiterentwicklung der klassischen Musik beigetragen hat.



SKODA chauffierte als offizieller Mobilitätspartner zum wiederholten Male Preisträger, Laudatoren und Gäste zur 24. Verleihung des ECHO KLASSIK. Aber nicht nur die Stars des Abends durften den Komfort der VIP-Shuttles genießen - auch sogenannte skodastars wurden mit eleganten SUPERB-Limousinen und dem Raumwunder KODIAQ zur Elbphilharmonie gebracht. SKODA hat mit der aktuellen dritten Generation seines Flaggschiffs eine neue Ära eingeleitet. Nicht nur das ausdrucksstarke Design des SUPERB überzeugt, auch mit den inneren Werten in Form von neuesten Technologien kann das Modell punkten und setzt sich so ans obere Ende der automobilen Mittelklasse. Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sorgen für noch mehr Sicherheit und Fahrkomfort. Neu in der Shuttleflotte des ECHO KLASSIK ist der SKODA KODIAQ, der als echtes Raumwunder beeindruckt. Seine ,Shuttlepremiere' absolvierte das große SUV bereits erfolgreich beim ECHO POP im April in Berlin. Zugleich setzen sowohl der SUPERB als auch der KODIAQ auf Konnektivität. Die modernen Infotainmentsysteme können über SmartLink mit Smartphones verbunden werden und machen beide Fahrzeugmodelle mit Highspeed-Internetzugang zum Hotspot auf Rädern.



Der ECHO KLASSIK ist einer der renommiertesten Klassikpreise weltweit und nur eine der vielen Veranstaltungen aus Film, Musik und Kunst, bei denen die tschechische Traditionsmarke als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise die Verleihungen des Hessischen Film- und Kinopreises, die European Film Awards sowie das Filmfest Hamburg.



Neben bekannten Promis lud SKODA auch zum diesjährigen ECHO KLASSIK-Fans und Musikbegeisterte ein, als sogenannte skodastars besondere musikalische Momente zu erleben und Teil der glamourösen Verleihung zu sein.



Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unter https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/b9jGhC71FS



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de