Überwachungssysteme zum Einsatz in einem breiten Bereich von Märkten und Applikationen basieren weitgehend auf den Fähigkeiten ihrer eingebetteten Vision-Systeme. Diese Überwachungssysteme bewähren sich in zahlreichen Anwendungen, von der Überwachung einzelner Events und des Verkehrsgeschehens bis zu ISR-Einsätzen (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) und Business Intelligence, als unternehmensbezogene Datenanalyse betrieblicher Aktivitäten. Diese große Bandbreite an unterschiedlichen Einsatzsituationen bringt eine Reihe von systemischen und betrieblichen Herausforderungen mit sich, die von den Systementwicklern bei der Lösungsfindung detailliert berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen:

Multi Camera Vision - Die Fähigkeit zum Interface mit mehreren homogenen oder heterogenen Bildsensoren.

Computer Vision - Die Fähigkeit zur Systementwicklung unter Einsatz von High-Level Bibliotheken und Frameworks wie OpenCV und OpenVX.

Machine Learning - Die Fähigkeit zur Nutzung von Frameworks wie Caffe zur Implementierung von Inferenzmaschinen für Machine Learning.

Höhere Auflösungen und Frameraten - Beschleunigt die Datenverarbeitung, wie sie für jeden Frame eines Bildes erforderlich ist.

Abhängig von der jeweiligen Applikation verwenden die eingesetzten Überwachungssysteme spezifische Algorithmen, etwa für den optischen Fluss, wenn die Detektion von Bewegungen innerhalb des Bildes gefordert ist. Stereo-Vision bietet die Tiefenerkennung im Bild, während diverse Machine-Learning-Verfahren ebenfalls zur Detektion und Klassifizierung von Objekten im Bild verwendet werden.

Heterogene Systeme auf einem Chip wie der All Programmable Zynq-7000 und das Zynq Ultrascale+ MPSoC von Xilinx werden zunehmend zur Entwicklung von Überwachungs-Applikationen eingesetzt. Diese Bausteine vereinen High-Performance ARM-Kerne zum Aufbau von Verarbeitungssystemen mit der programmierbaren Logikumgebung.

Diese enge Kopplung von programmierbarer Logik und Verarbeitungssystemen erlaubt die Erstellung von Systemen, die im Vergleich zu traditionellen Ansätzen wesentlich reaktionsschneller, zudem rekonfigurierbar und effizienter im Leistungsverbrauch sind. Traditionelle Verfahren mit CPU/GPU-basierten SoCs erfordern den Einsatz des Systemspeichers zum Transfer der Bilder von einer Verarbeitungsstufe zur nächsten. Das bewirkt Verluste im Determinismus, erhöht die Leistungsaufnahme und die Latenz des Ansprechverhaltens im System, da mehrere Datenquellen auf denselben Speicher zugreifen und dabei einen Engpass im Verarbeitungs-Algorithmus auslösen. Dieser Engpass wird noch schwerwiegender, wenn die Ansprüche an Framerate und Bildauflösung steigen.

Dieser Engpass lässt sich beseitigen, wenn man eine Lösung mit einem Zynq-7000 oder Zynq UltraScale+ MPSoC-Baustein implementiert. Diese Bausteine ermöglichen es dem Entwickler, die Bildbearbeitungs-Pipeline innerhalb der programmierbaren Logik des Bausteins zu implementieren, mit dem Aufbau einer echten parallelen Image-Pipeline zur Weiterleitung des Ausgangssignals einer Stufe auf die Eingangsstufe der nächsten. Dies ermöglicht ein deterministisches Ansprechverhalten mit reduzierter Latenz und die Optimierung der Leistungsaufnahme.

Der Einsatz der programmierbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...