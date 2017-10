Wegen erschlichener Einspeisevergütungen in Höhe von rund 120.000 Euro wurde in Detmold ein 37-Jähriger zu 21 Monaten auf Bewährung verurteilt."Erhebliche kriminelle Energie" attestierte jetzt am Richter des Amtsgerichts Detmold dem Inhaber eines Elektro-Unternehmens: Wie dpa meldet, hatte der 37-Jährige mit manipulierten Photovoltaik-Anlagen 120.000 Euro Einspeisevergütung erschlichen. Das Schöffengericht verhandelte gegen den Detmolder wegen Betruges im besonders schweren Fall. Der Richter verurteilte ihn schließlich wegen gewerbsmäßigen Betruges zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten. Laut ...

