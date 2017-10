Das Programm des Workshops bildeten verschiedene Vorträge und eine Talkrunde zum Thema Verpackungen. Grundlage war eine in 2017 durchgeführte Befragung unter deutschen Verbrauchern. Ihr Ziel: Herauszufinden, was Konsumenten über Verpackungen denken und wissen. "Wir möchten eine Diskussion über gute Verpackungen anstoßen und insbesondere jüngere Verbraucher informieren. Das Wissen, um die verschiedenen Aspekte einer Verpackung, sollte dann in die Kaufentscheidungen miteinfließen", sagte Stephan Karl, Geschäftsführer Tetra Pak Deutschland. "Um die Vor- oder Nachteile einer bestimmten Verpackung erkennen zu können, muss die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet werden. Das geschieht noch zu selten. Aspekte wie diese, wollen wir nun mit unserer Kampagne in den sozialen Netzwerken vermitteln."

Nachhaltigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...