Im Bereich von 8,00 Euro gelang es Investoren nach einem vorausgegangenen Abverkauf der Deutschen Telekom-Aktie in den Jahren 2009/2011 und 2012 einen tragfähigen Boden zu etablieren und wenig später für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen. Dabei stieg die Aktie bis in den Widerstandsbereich von 17,60 Euro an und konnte diese Hürde im Mai dieses Jahres mit einem Fehlerausbruch darüber allerdings nicht knacken. Kurz darauf stellte sich eine größere Verkaufswelle ein und führte die Notierungen auf die untere Trendkanalbegrenzung bestehend seit 2012 um 14,81 Euro wieder abwärts. Nun versucht sich das Wertpapier seit anfangs Juli dieses Jahres an einer Trendwende, die an dieser Stelle als inverse SKS-Formation identifiziert werden kann. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft leicht abwärts und ist im Chart blau eingefärbt. Gelingt es daher in den nächsten Wochen dieses Niveau nachhaltig zu knacken, dürfte die Formation aktiviert werden und weiteres ...

