der DAX-Index schloss die vergangene Woche auf einem neuen Allzeithoch. In dieser Woche kann der deutsche Leitindex weiterhin Stabilität beweisen. Unterstützend dabei dürfte der erneut schwächere Euro sein. Der EUR/USD-Kurs hatte in der vergangenen Woche unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts geschlossen und dürfte damit auch in dieser Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr zur Schwäche tendieren, auch wenn eine leichte, kurzfristige Erholung nicht ausgeschlossen werden kann.

EZB-FED-Divergenz ... (David Iusow-Klassen)

