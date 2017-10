Hello Fresh, der Aboservice für Kochzutaten will an der Börse bis zu 311 Millionen Euro einsammeln. Doch die Aktie ist teuer und die Konkurrenz nimmt zu. Es gibt eine sicherere Alternative.

Die Idee mit dem Versand von Kochzutaten entstand in einer Berliner WG. Dominik Richter und Thomas Griesel nervte es, dass ständig die gleichen Gerichte auf dem Tisch standen. Schließlich kennt der Durchschnittsdeutsche maximal sieben Rezepte, die er sein Leben lang kocht. Abwechslung in der Küche aber erfordert Inspiration, die nach einem anstrengenden Tag im Büro oft fehlt. Die einstigen WG-Insassen gründeten deshalb Hello Fresh. Das Start-up schlägt einen Speiseplan vor und liefert Zutaten samt Rezept nach Hause. Kunden sollen mit Abos gebunden werden, drei- bis fünfmal wöchentlich kommt die Kochbox, ein Abendessen für das gestresste Großstadtpärchen kostet gut 14 Euro.

Hello Fresh ist seit 2011 am Markt, Konkurrenten haben die einfach zu kopierende Idee aber längst aufgegriffen. Der Essensmarkt ist kein Dinner for One, sondern ein Fressen für viele. So gründete der ehemalige Co-Chef der Essbestellplattform Delivery Hero (Lieferheld) 2014 den Kochboxlieferanten Marley Spoon. Wie Hello Fresh wird der mit Kapital aus dem Reich der Gebrüder Samwer finanziert, die über ihre Holding Rocket Internet noch die Mehrheit an Hello Fresh halten. Im Heimatmarkt Deutschland sind noch das zum Discounter Lidl gehörende Start-up Kochzauber und der kleinere Anbieter Kochhaus am Markt.

Alle gegen Amazon

Mit denen dürfte der deutsche Marktführer durchaus fertig werden. Hello Fresh verweist dabei auf seine weitreichenden Erfahrungen bei der Logistik sowie die große ...

