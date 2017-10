Schlangenbad (ots) - Musica Viva - ist Deutschlands größter Anbieter von Musikferien für erwachsene Hobbymusiker - feiert 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. Der Spezialanbieter aus Schlangenbad hat auf eine außergewöhnliche Nische gesetzt und konnte seit 1993 sein Programm ständig ausbauen, der neue Katalog ist soeben erschienen. 2018 stehen 153 Workshopreisen auf dem Programm, rund 1700 Kunden werden erwartet, die von 85 Dozenten in den Ländern Deutschland, Österrreich und Italien musikalischen Input erhalten.



Die Workshops von Musica Viva verbinden Musik und Urlaub und wenden sich an Anfänger ebenso wie an fortgeschrittene Spieler/innen. Unter Anleitung von Profi-Musikern können sich Musikbegeisterte für die Dauer eines Wochenendes oder einer Woche voll und ganz ihrer Musik widmen und dabei Lernen und Entspannung miteinander verknüpfen. Das stilistische Spektrum der Kurse reicht von Klassik bis Pop und Jazz.



Großen Wert legt Musica Viva auf die Auswahl seiner Kurshäuser: idyllisch gelegene Landhäuser in der Toskana, außergewöhnliche Seminarhäuser in Deutschland, ein Schloss in Südtirol, eine Jugendstilvilla und ein ehemaliges Kloster in Österreich.



Vom Kammermusikkurs bis zum Bigbandworkshop, vom Stimmbildungskurs bis zum Lampenfiebercoaching, vom Ukulelenkurs bis zur Orchesterwoche - Hobbymusiker finden bei Musica Viva eine bunte Palette von inspirierenden Musikferienkursen. Auch absolute Neueinsteiger können in Schnupperkursen ein Instrument - oder ihre Stimme - ganz neu für sich entdecken.



OTS: musica viva Musikferien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56564 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56564.rss2



Pressekontakt: Musica Viva Musikferien Kirchenpfad 6 65388 Schlangenbad Fon: 0049-(0)6129-502560 Mail: info@musica-viva.de Web: www.musica-viva.de