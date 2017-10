In der letzten Woche war ein wenig Bewegung angesagt, von der Unterstützung zum neuen ATH im SPX (SP500). Aktuell ein schöner Trend welcher erneut zu einem neuerlichen ATH (Allzeithoch) führen kann. Ob die heutigen 2571,75 als Unterstützung ausreichen muss sich noch zeigen. Über den Stundenchart war es bereits ein früher Anlaufpunkt. M60 SPX (ES) Für mich wäre es auch noch bis runter an die 2563 in ...

