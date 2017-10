Liebe Leser,

diese Frage beschäftigt wohl derzeit viele der Aktionäre von Royal Dutch Shell. Schließlich dürften die meisten von ihnen Buchgewinne beim Ölmulti in ihrem Depot verzeichnen, steht die Aktie doch knapp unter dem Rekordhoch aus dem Jahre 2014. Positive Zeichen kommen auch vom Ölpreis selbst, der speziell in den letzten Tagen wieder deutlich zulegen konnte. Wie sollten sich die Anleger bei Royal Dutch Shell also derzeit positionieren?

Erste Entscheidung läuft

Beim ... (Sebastian Steyer)

