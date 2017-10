Dow Jones - Im Aufwärtstrendkanal gen Norden

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average tendierte zum Wochenausklang seitwärts und konnte mit der beeindruckenden Performance im Nasdaq-100 Index nicht mithalten. Dieser hatte die beste Tagesperformance seit 2016 aufs Börsenparkett der Wall Street gelegt. Die Standardwerte tendierten hingegen seitwärts ohne größere Ausschläge am Freitag.

Zum Wochenstart deuten sich aktuell marginale Abschläge an. Das kurzfristige Bild im Stundenchart ist unverändert geprägt von einem intakten Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzung dieses Trendkanals im Stundenchart verläuft aktuell bei 23.250 Punkten. Kurzfristig sind Konsolidierungen in den Bereich 23.350 Punkte denkbar, darunter wäre eine größere Korrektur an die angesprochene untere Trendkanalbegrenzung zu favorisieren. So lange der Index allerdings nicht per Stundenschlusskurs unter 23.350 Punkte abrutscht, ist tendenziell weiter die Longseite zu präferieren. Der nächste Widerstand liegt im Bereich 23.500 Punkte und könnte in den kommenden Handelstagen angesteuert werden - die Bullen haben aktuell die klar besseren Karten aus technischer Sicht.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2017 - 30.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2012 - 30.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW43NW 20,85 20.900,00 9,65 12.12.2017 Dow Jones Index HW43MY 34,77 19.300,00 5,68 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.10.2017; 14:27 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW43RW 3,95 23.750,00 52,06 12.12.2017 DowJones Index HU9D4C 16,14 25.150,00 12,55 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.10.2017; 14:27 Uhr

