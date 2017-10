In der Türkei gehen die Verfolgungen von Regierungskritikern unvermindert weiter. 18 Mitarbeitern der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" droht eine langjährige Haft. Teilweise wegen skurriler Vorwürfe.

Als Ali Levent Sinirlioglu schlüpfte Günter Wallraff Anfang der 1980er-Jahre für sein Buch "Ganz unten" in die Rolle eines türkischen Gastarbeiters, verdingte sich unter anderem bei McDonald's und Thyssen. Das Thema Türkei hat den Kölner Enthüllungsjournalisten nie mehr losgelassen. Seit Sonntag ist Wallraff wieder einmal in Istanbul. Er trifft dort die Ehefrau und den Anwalt von Deniz Yücel, den "Welt"-Korrespondenten, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt.

An diesem Dienstag will Wallraff zum Justizpalast im Istanbuler Stadtteil Caglayan fahren. Er möchte als Beobachter dabei sein, wenn dort der Prozess gegen 18 Journalisten und Verlagsmanager der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" fortgesetzt wird. Ihnen werden Verbindungen zu Organisationen wie der Bewegung des Exil-Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den Staatschef Recep Tayyip Erdogan für den Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016 hält.

Schon Anfang Oktober war Wallraff zu seinem 75. Geburtstag in die Türkei gereist, hatte die "Cumhuriyet"-Redaktion besucht, Angehörige der Angeklagten getroffen und mit dem Kolumnisten Kadri Gürsel gesprochen. Gürsel war kurz zuvor überraschend nach elf Monaten Untersuchungshaft unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Vier weitere "Cumhuriyet"-Angeklagte sind weiter in Untersuchungshaft, unter ihnen der Chefredakteur Murat Sabuncu und der Reporter Ahmet Sik, der bekannteste Investigativ-Journalist der Türkei. Sik ist der diesjährige Preisträger des Günter-Wallraff-Preises für Journalismuskritik.

"Auf uns kommt großes Unheil zu", ahnte Ahmet Sik schon zu Beginn des Prozesses im Juli. Die Staatsanwältin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...