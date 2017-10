Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Großküchen-Zulieferer habe einmal mehr abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Montag. Allerdings sie die Bewertung der Aktie nach dem starken Kursanstieg in diesem Jahr bereits sehr hoch, so dass seine Einstufung bei "Hold" bleibt. Sein Kursziel liegt zudem deutlich unter dem aktuellen Niveau des im SDax notierten Papiers./zb/oca Datum der Analyse: 30.10.2017

