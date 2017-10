In der Farben-Industrie bahnt sich abermals eine Großfusion an. Akzo Nobel und Axalta führen Gespräche über einen Zusammenschluss. Gemeinsam wären sie an der Börse fast 27 Milliarden Euro wert.

Der niederländische Dulux-Hersteller Akzo Nobel bestätigte am Montag Gespräche mit dem US-Rivalen Axalta Coating Systems. Aus einem Zusammenschluss entstünde ein neuer Branchenriese mit einem Börsenwert von fast 27 Milliarden Euro.

Das Akzo-Management sprach von "konstruktiven Gesprächen" über eine Fusion unter Gleichen. Es gebe allerdings keine Garantie für einen erfolgreichen Abschluss. Vor Monaten hatten die Niederländer noch eine ungebetene Kaufofferte des US-Konkurrenten PPG über 26 Millionen Euro abgewehrt. Ende Mai hatte der amerikanische Lacke- und Farben-Hersteller Sherwin-Williams die 2016 angekündigte Übernahme seines heimischen Rivalen Valspar für umgerechnet 9,5 Milliarden Euro abgeschlossen.

Akzo erklärte, aus einer Kombination mit Axalta entstünde ein weltweit führender ...

