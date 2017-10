Frankfurt - "Das Rezept gegen niedrige Ölpreise ist ein niedriger Ölpreis", so das Fazit von AllianzGI's Global Strategist Neil Dwane zum Ölmarkt.Das Überangebot an Öl belaste seit geraumer Zeit den Ölpreis und den Ausblick für den Sektor. Bei einem Ölpreis von derzeit rund 60 USD/Barrel seien nach wie vor viele Marktteilnehmer bearish für den Sektor. Diese Ansicht teilen so die Analysten von Allianz Global Investors nicht, denn das Blatt könnte sich bald wenden: Aufgrund des niedrigen Ölpreises wird in dem Sektor weniger investiert, sodass die Förderkapazität strukturell sinkt und somit wieder für einen anziehenden Ölpreis sorgen dürfte.

