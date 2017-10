In der letzten Woche gab es vor allem zwei Themen die die Märkte bewegt haben. Zum einen die Berichtssaison und zum anderen die EZB-Zinsentscheidung. Sowohl DAX als auch Dow Jones konnten als Reaktion auf diese Events deutlich zulegen. Wie es nun in der neuen Handelswoche um die Leitindizes bestellt ist, darauf schaut Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem stehen ausgewählte Einzeltitel im Fokus. Ausserdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.