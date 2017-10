Die EZB-Entscheidung befeuert die Dax-Rally zusätzlich, Anleger sind daher in Champagnerlaune. Gleichzeitig glauben viele an ein baldiges Ende der Kurssteigerungen. Was das für die kommenden Handelstage bedeutet.

"Im Jahr 1999 gab es noch keine Sentiment-Umfrage, doch die aktuelle Stimmung erinnert mich an die Champagnerlaune von damals", meint Börsenexperte Stephan Heibel. Zur Erinnerung: In diesem Jahr legte der Nasdaq Composite um mehr als 80 Prozent zu, die Hälfte davon in einer fulminanten Jahresendrally. Und nach dem Wechsel ins nächste Jahrtausend stieg das US-Börsenbarometer innerhalb von zweieinhalb Monaten um weitere 40 Prozent. "Champagnerlaune zeigt also nicht unbedingt das unmittelbare Ende der Rally an", folgert er.

Die aktuelle Champagnerlaune unter den Anlegern ist eine Folge der vergangenen Börsenwoche. Investoren warteten auf die Entscheidung von EZB-Chef Mario Draghi, der den Einstieg in den Ausstieg der ultralockeren Geldpolitik konkretisieren sollte. Am Donnerstag gab der oberste europäische Notenbanker dann auch bekannt, dass die umstrittenen Anleihekäufe ab kommenden Januar auf ein Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert werden und bis mindestens September 2018 fortlaufen werden.

Der Einstieg in den Ausstieg erfolgte damit zaghafter, als von vielen Anlegern befürchtet, entsprechend sprang der Dax im Anschluss an diese Meldung kräftig an und erzielte bis zum vergangenen Freitag ein Wochenplus von 1,7 Prozent.

Wie gut oder wie schlecht die Börsenstimmung ist, zeigt die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment an, bei der mehr als 2700 Anleger befragt werden. Die Ergebnisse wertet Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx aus und gibt eine Prognose ab, wie sich der Dax in den kommenden Handelstagen entwickeln könnte - mit einer sehr hohen Treffsicherheit.

Hinter solchen Sentiment-Erhebungen stehen folgende Annahmen: Wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben eben wenige übrig, die noch zusätzlich kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten; umgekehrt gilt natürlich Entsprechendes: Wenn die Anleger mehrheitlich nicht investiert haben, können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Wenn Anleger investiert haben, werden sie sich optimistisch über den erwarteten weiteren Kursverlauf äußern, wenn sie nicht investiert haben, pessimistisch. Denn für den zukünftigen Verlauf von Wertpapieren etwa pessimistisch zu sein, aber gleichzeitig investiert zu haben, würde unter normalen Umständen wenig sinnvoll erscheinen.

Seit Ende August befindet sich der Dax im Rally-Modus, entsprechend hat sich die Laune der Anleger Woche für Woche verbessert. Diese Tendenz setzt sich auch in der aktuellen Umfrage fort.

Einen Aufwärtsimpuls im Dax erkennen inzwischen 61 Prozent der Umfrageteilnehmer, ein Plus von 27 Prozentpunkten gegenüber ...

