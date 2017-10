ROUNDUP: VW-Kernmarke auf Kurs zu mehr Gewinn - aber Diesel-Kosten belasten

WOLFSBURG/INGOLSTADT - Trotz der finanziellen Folgen des Abgasskandals macht die lange wenig profitable Kernmarke von Volkswagen beim Gewinn immer mehr Boden gut. Das frühere Sorgenkind mit wichtigen Modellen wie Golf, Passat und Tiguan soll im Gesamtjahr 2017 mehr Geld verdienen als geplant. Auch bei Audi schlugen sich bessere Verkäufe und Kostensenkungen in guten Geschäftszahlen nieder. Die VW-Vorzugsaktie legte am Morgen um mehr als zwei Prozent zu.

ROUNDUP 2/Scheidender HSBC-Chef erntet Früchte des Umbaus: Erträge ziehen an

LONDON - Bei der britischen Großbank HSBC zahlt sich der harte Umbau unter dem bald aus dem Amt scheidenden Chef Stuart Gulliver aus. Dank eines florierenden Asien-Geschäfts und einer hohen Kreditnachfrage konnte die Bank zwischen Juli und September das dritte Quartal in Folge die Erträge steigern, wie die am Montag veröffentlichten Geschäftszahlen zeigten - und das trotz widriger Umstände an den Kapitalmärkten.

Air Berlin stellt hunderte Mitarbeiter frei

BERLIN - Nach dem Ende des Flugbetriebs stellt die insolvente Air Berlin hunderte Mitarbeiter frei. Sie sollen noch im November die Kündigung erhalten, wie die Fluggesellschaft am Montag in einer internen Mitteilung ankündigte. Bis dahin sollen ein Interessenausgleich und ein Sozialplan mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart werden. Betroffen sind Piloten und Flugbegleiter sowie Beschäftigte am Boden. Das Bodenpersonal könne in eine Transfergesellschaft wechseln, hieß es. Das Insolvenzverfahren soll den Angaben zufolge am 1. November formell eröffnet werden.

ROUNDUP: Wieder Warnstreik beim Online-Händler Zalando

BRIESELANG - Mit erneuten Warnstreiks haben Beschäftigte des Online-Händlers Zalando in Brieselang (Havelland) am Montag das Unternehmen aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Rund 200 Mitarbeiter trafen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in der Stadthalle von Falkensee zu einer Streikversammlung.

ROUNDUP: Verdi ruft an drei deutschen Amazon-Standorten zum Streik auf

BAD HERSFELD - Die Gewerkschaft Verdi hat mit Streiks an mehreren deutschen Standorten auf den Tarifkonflikt beim Online-Versandhändler Amazon aufmerksam gemacht. Verdi rief am Montag Beschäftigte in Bad Hersfeld (Hessen), Leipzig (Sachsen) und Koblenz (Rheinland-Pfalz) dazu auf, die Arbeit nieder zu legen. "Am Brückentag vor dem Reformationstag ist mit einem erhöhten Arbeitsvolumen zu rechnen", teilte die Gewerkschaft mit. Sie gehe davon aus, dass der Streik zu entsprechenden Verzögerungen der Betriebsabläufe führe. Ein Amazon-Sprecher sagte aber in München: "Der Streik hat keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Kundenversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal."

ROUNDUP: Pharmakonzern Novartis übernimmt Krebsspezialisten

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das auf Krebsdiagnostik spezialisierte Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) übernehmen. Das entsprechende Gebot bewertet die französische Firma mit 3,9 Milliarden US-Dollar (3,36 Mrd Euro), wie Novartis am Montag in Basel mitteilte.

Siemens will kräftig bei Reisekosten sparen

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser will bei den Reisekosten der Konzernmitarbeiter ab nächstem Jahr eine halbe Milliarde Euro einsparen. Ein Sprecher bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts" (Montag). Für Reisen gebe Siemens jedes Jahr 1,8 Milliarden Euro aus, mehr als die Hälfte davon für interne Treffen, sagte Kaeser demnach kürzlich vor 500 Führungskräften in Berlin. Videokonferenzen via Internet sparten Zeit und Geld. Wenn Mitarbeiter aus der Zentrale weniger in die Regionen reisten, erhielten die Kollegen vor Ort, dort, wo die Kunden seien, auch mehr Vertrauen und Verantwortung. Mit Digitalisierung und Dezentralisierung sollten die Kosten für interne Reisen schon im kommenden Jahr auf einen Schlag halbiert werden, so Kaeser.

Novartis will US-Unternehmen Advanced Accelerator Applications übernehmen

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das im Bereich Onkologie tätige Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) übernehmen. Das Gebot bewertet die Franzosen mit 3,9 Milliarden US-Dollar, wie Novartis am Montag in Basel mitteilte.

Nintendo steigert dank neuer Konsole Switch Gewinne kräftig

TOKIO - Nintendo spielt mit seiner neuen Spielekonsole Switch deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerungen ein. Die japanische Traditionsfirma verdiente in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (1. April) unter dem Strich rund 51,5 Milliarden Yen (390 Mio Euro). Das sind 34,5 Prozent mehr als gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um das 2,7-Fache auf 374,04 Milliarden Yen zu. Die Switch ist die erste Nintendo-Konsole, mit der man sowohl unterwegs als auch zuhause am Fernseher spielen kann.

ROUNDUP: RIB Software steigert Gewinn und Prognose

STUTTGART - Der Bausoftware-Hersteller RIB Software hat seinen Lauf mit kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal fortgesetzt. Da das Management auch für den Rest des Jahres gute Chancen auf weitere Aufträge sieht, erhöhte der Vorstand um Thomas Wolf die Prognose für das Umsatz- und Gewinnwachstum 2017.

Akzo Nobel: Gespräche mit Axalta über Fusion von Farben- und Lacke-Sparte

AMSTERDAM - Der niederländische Spezialchemie- und Farbenkonzern Akzo Nobel hat Fusionsgespräche mit dem US-Konkurrenten Axalta bestätigt. Es gebe konstruktive Diskussionen über einen möglichen Zusammenschluss des Geschäfts mit Farben und Lacken mit dem US-Unternehmen, teilte Akzo Nobel am Montag mit. Die geplante Abspaltung des Spezialchemiegeschäfts sei davon unberührt und weiter im Zeitplan für April 2018. Die Erlöse aus der Abspaltung sollen den Aktionären zufließen.

Weitere Meldungen -Neuer Patentrekord - Amt braucht mehr Personal -Vergiftete Ware: Haftstrafen im Dortmunder Prozess um Lidl-Erpressung -IPO/AKTIEN-FLASH: Mynaric-Aktien sind nach Börsengang gefragt -ROUNDUP: Aldi beugt sich dem Siegeszug der Geschenkgutscheine -HSH-Nordbank-Chef Ermisch lobt zukunftsorientierte Investoren -ROUNDUP/Durststrecke für deutsche Brauer: Bierabsatz geht zurück -'HB': Munich-Re-Tochter Ergo forciert Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts -Halloween beschert Süßwarenhersteller Millionenumsätze -Großaktionär White Tale will bei Clariant mitbestimmen

